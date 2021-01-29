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Contra a Covid-19

Fiocruz pede registro definitivo de vacina de Oxford na Anvisa

O registro definitivo é a avaliação completa com dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem da adoção das medidas de monitoramento

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 20:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2021 às 20:32
Anvisa autorizou a retomada de estudos de desenvolvimento da Coronavac
Anvisa é responsável por autorizar o uso de vacinas no Brasil Crédito: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress
A Fiocruz entrou com o pedido de registro definitivo da vacina de Oxford/Astrazeneca na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta sexta-feira (29).
O registro definitivo é a avaliação completa com dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento.
"Quando finalizado, o registro concedido pela Anvisa será o sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população, nos termos da indicação estabelecida na bula", disse em nota.
O prazo máximo para a decisão final nos processos de registro de medicamento da categoria prioritária é de 120 dias, contados a partir da data de priorização.
A Anvisa liberou o uso de dois milhões de doses da vacina para uso emergencial no dia 17 de janeiro.
As doses foram fabricadas no Instituto Serum, na Índia, o maior produtor mundial de vacinas e que recebeu pedidos de diversos países.

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