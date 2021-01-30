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Astrazeneca

Brasil deve receber até 14 milhões de vacinas de Oxford em fevereiro

A informação foi divulgada neste sábado (30) pelo Ministério da Saúde

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 19:09

Publicado em 

30 jan 2021 às 19:09
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Crédito: Fernando Madeira
Agência Brasil - O Ministério da Saúde informou neste sábado (30) que deve receber em meados de fevereiro entre 10 e 14 milhões doses da vacina produzida pela AstraZeneca-Oxford contra a covid-19. A pasta recebeu uma carta do consórcio internacional Covax Facility com as informações sobre o repasse de doses. O grupo faz parte de uma aliança global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir acesso ao imunizante.
O Brasil é um dos 191 países que fazem parte da Covax Facility. Em setembro do ano passado, duas medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Bolsonaro garantiram os recursos para que o país participasse do consórcio.

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O governo federal também possui parceria direta com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford para produção de vacinas, por meio da Fundação Osvaldo Cruz, e com o Instituto Butantan, responsável pela CoronaVac.
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