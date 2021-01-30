Brasil deve receber até 14 milhões de vacinas de Oxford em fevereiro

Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford

O governo federal também possui parceria direta com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford para produção de vacinas, por meio da Fundação Osvaldo Cruz, e com o Instituto Butantan, responsável pela CoronaVac.