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Pandemia

Vila Velha negocia compra de 100 mil doses de vacina contra a Covid-19

O prefeito Arnaldinho Borgo afirmou que a negociação é feita diretamente com um laboratório internacional, mas acordo de confidencialidade impede divulgação de mais detalhes
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 fev 2021 às 16:54

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:54

Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Maria Benícia Marques, 76, primeira idosa a receber a vacina contra a Covid-19 em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O município de Vila Velha está negociando a compra de 100 mil doses de uma vacina contra a Covid-19 com um labortatório internacional. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (3) pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em um vídeo publicado em suas redes sociais.
Na publicação, Arnaldinho classificou a informação como "uma notícia inédita e maravilhosa", e citou que a missão da gestão do prefeito é "trazer saúde e cura" para a população. 
Prefeitura de Vila Velha informou que há um acordo de confidencialidade entre o órgão e o laboratório e, por isso, mais detalhes da negociação não foram divulgados. Ainda segundo a prefeitura, já está disponível pré-cadastro digital de serviços de saúde, que abrange marcação de consultas, substituição de receitas e que vai servir também para ordenar a imunização na cidade, seja para o calendário nacional de vacinação, ou contra a Covid-19.
Vila Velha negocia compra de 100 mil doses de vacina contra a Covid-19
De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), 13.872 pessoas já foram imunizadas contra a doença em Vila Velha. Esse valor representa 77% do total do grupo prioritário de vacinação, composto por 18.116 moradores do município.
A Sesa explica que os entes federados (municípios) têm autonomia para realização dos processos de compras, desde que sigam as normas legais e sanitárias.

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