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Atração

Cachoeiras viram novo point dos frequentadores do Mestre Álvaro

Conhecido pelas trilhas, o local, na Serra, agora é procurado pelas cachoeiras existentes e que surgem como opção aos aventureiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 13:41

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 13:41

Patrick é guia local no Mestre Álvaro e desfruta constantemente das cachoeiras do local Crédito: Arquivo pessoal
A imponência do Mestre Álvaro, na Serra, é possível de ser notada de diferentes ângulos da Grande Vitória. O local é bastante procurado por aventureiros que buscam pelas muitas trilhas existentes, além da visão única que se tem ao chegar ao topo do monte. Uma outra opção que vem ganhando atenção na região são as cachoeiras, a maioria delas pouco conhecidas e exploradas.
Conhecedor da região como poucos, o condutor local da Área de Proteção Ambiental do Mestre Álvaro, Patrick Martins Castelo, de 36 anos, atesta a qualidade da água e garante que mergulhar nas cachoeiras locais é uma experiência única. "Quem costuma frequentar o Mestre Álvaro já conhece as cachoeiras, mas o público em geral, não. Existem várias pequenas quedas, além dos poços. A água é muito boa, fresca e clara. Depois de uma aventura, relaxar em uma delas é espetacular", detalhou o guia.
Trabalhando há 17 anos como condutor local, Patrick destaca uma das muitas cachoeiras locais, recomendada até para crianças, por ser rasa. "São muitas opções, mas a que chamamos de 'Play Ground' é a mais procurada e indicada para quem quer curtir. Ela é rasa, a queda é bonita e não é funda, ideal para menores. Mas é importante lembrar que devem sempre estar acompanhados dos responsáveis e também estarem sob orientação de um dos guias do local, pois sempre há risco", explicou.

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Ter a oportunidade de se banhar em uma das cachoeiras exige uma caminhada, como detalhado pelo guia local. "Vindo pelo acesso de Furnas, leva-se em média cerca de uma hora para chegar ao local. Mas o trecho não é dos mais complicados e pode ser feito em até menos tempo. Uma hora é um período para se chegar com segurança. Vale muito, é recompensador".
Com o verão batendo à porta, as cachoeiras do Mestre Álvaro tornam-se boas opções para quem quer ir além da tradicional praia ou montanha. "O Mestre oferece uma variedade muito grande de opções. Pode-se fazer um trekking, escalada, trilhas e também as cachoeiras. O tempo não tem ajudado muito, mas quando esquentar mesmo a procura tende a ser maior. Programando-se é possível desfrutar de tudo que o local tem", disse Patrick, que organiza grupos para aventuras para a região. 

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