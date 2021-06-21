Turistas ficam perdidos em passeio no Morro do Moreno, em Vila Velha

Quatro turistas, sendo dois homens e duas mulheres, ficaram perdidos enquanto subiam o Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (21), por volta das 18h. Por volta das 20h, de acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, todos foram encontrados e contaram que estiveram na trilha certa, mas que, ao anoitecer, ficaram com medo de descer e acionaram os bombeiros.

Após resgate, a tenente Andresa, do Corpo de Bombeiros, divulgou vídeo contando da operação realizada para salvamento. Ela contou que ainda nesta tarde (21) equipes foram acionadas para o resgate de quatro pessoas. "Tratavam-se de três turistas do Rio de Janeiro e uma de Maceió, no Estado de Alagoas. Os turistas subiram o morro por volta de 16h30, mas, como escureceu e eles não conheciam a trilha, preferiram aguardar no local e acionar o socorro. Eles estavam há cerca de cinco minutos do topo. Subiram até o topo e desceram então pela estrada", contou.