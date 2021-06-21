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Trilha

Turistas ficam perdidos em passeio no Morro do Moreno, em Vila Velha

O registro foi feito pelas redes sociais do Corpo de Bombeiros. Por volta das 20h, de acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, todos foram encontrados

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 20:10

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 jun 2021 às 20:10
Parte do município de Vila Velha visto do Morro do Moreno. Na imagem, a Paria da Costa e seus prédios.
Quatro pessoas ficam perdidas em passeio no Morro do Moreno Crédito: Carlos Alberto Silva
Quatro turistas, sendo dois homens e duas mulheres, ficaram perdidos enquanto subiam o Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (21), por volta das 18h. Por volta das 20h, de acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, todos foram encontrados e contaram que estiveram na trilha certa, mas que, ao anoitecer, ficaram com medo de descer e acionaram os bombeiros. 
Morro do Moreno
O Corpo de Bombeiros esteve no local para resgatar os quatro turistas que se perderam Crédito: Caique Verli
O registro do ocorrido foi feito pelas redes sociais do Corpo de Bombeiros. Confira: 
Após resgate, a tenente Andresa, do Corpo de Bombeiros, divulgou vídeo contando da operação realizada para salvamento. Ela contou que ainda nesta tarde (21) equipes foram acionadas para o resgate de quatro pessoas. "Tratavam-se de três turistas do Rio de Janeiro e uma de Maceió, no Estado de Alagoas. Os turistas subiram o morro por volta de 16h30, mas, como escureceu e eles não conheciam a trilha, preferiram aguardar no local e acionar o socorro. Eles estavam há cerca de cinco minutos do topo. Subiram até o topo e desceram então pela estrada", contou.

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