Por ora, desabastecimento de água está descartado pela Cesan Crédito: EBC

Your browser does not support the audio element. Óleo é controlado em Marechal Floriano e abastecimento de água não está afetado

A Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ) explicou que o combustível ficou retido na vegetação do local onde o veículo tombou, reduzindo os riscos de impactos. "A produção de água está garantida, os reservatórios estão cheios e o fornecimento está acontecendo normalmente", garantiu.

Carreta-tanque tombou às margens da BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Vitor Jubini

Ainda assim, a Cesan informou que equipes continuam trabalhando nas proximidades da rodovia, na altura do quilômetro 64, onde ocorreu o acidente, para monitorar a qualidade da água e fazer o controle do tratamento. Dois lances de barreiras também ajudam na contenção preventiva da possível contaminação.

Responsável pelo empréstimo das estruturas, o Instituto Estadual de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos ( Iema ) confirmou que o produto vazado não atingiu o braço sul do Rio Jucu, já que "o trecho fica afastado e a drenagem percorre uma baixada com vegetação densa que favoreceu a retenção na cobertura vegetal e no solo".

Local do acidente onde uma carreta de transporte de combustíveis tombou Crédito: Isa Pereira | Editoria de Arte

Segundo o órgão, os fiscais lavraram um auto de infração para a empresa responsável fazer as contenções, remoção e destinação final dos resíduos. Porém, não foi informado quando esses procedimentos serão concluídos. Até lá, o óleo diesel e o controle dele ficam suscetíveis às condições climáticas da região.

Nesse sentido, a Cesan reforçou que, apesar de todas as medidas técnicas para conter o óleo terem sido adotadas pelos órgãos competentes, o combustível está depositado na vegetação e exposto às variáveis climáticas. "O fato requer atenção e não é possível descartar novas providências", informou.

O ACIDENTE: 17 MIL LITROS DE DIESEL DERRAMADOS