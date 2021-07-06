Carro fica atravessado na Reta da Penha após colisão com carreta

Uma batida entre um carro e uma carreta complicou o trânsito na Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (06). O acidente aconteceu por volta das 7h50, próximo a um centro comercial. O veículo Honda Fit , de cor prata, ficou atravessado na faixa central da pista.
A batida aconteceu próximo a um centro comercial da região e chamou a atenção de quem passou pelo local. Os motoristas que seguiam no sentido Jardim da Penha enfrentaram lentidão. De acordo com a Guarda Municipal, uma pessoa ficou ferida. O trânsito foi liberado às 9h30.