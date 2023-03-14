Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Refinanciamento

Empresas do ES vão poder parcelar dívidas de ICMS em até 15 anos

Proposto pelo governo do Estado, novo Refis foi aprovado na Assembleia Legislativa e também prevê descontos em juros e multas para quem aderir ao programa

Publicado em 14 de Março de 2023 às 18:43

Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

14 mar 2023 às 18:43
Proposto pelo governo do Estado, o novo Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) foi aprovado pela Assembleia Legislativa, em regime de urgência, durante sessão realizada nesta terça-feira (14). O projeto de lei segue agora para a sanção do governador Renato Casagrande (PSB).
A nova lei vai permitir que empresas parcelem suas dívidas relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em até 180 parcelas mensais, o equivalente a 15 anos, com desconto em juros e multas.
Notas de dinheiro, real, cédulas
Parcelas do Refis poderão ter valor mínimo de R$ 210 Crédito: Divulgação
O texto do PL 126/2023 foi aprovado com a inclusão de uma emenda do deputado Tyago Hoffmann (PSB), vice-líder do governo na Assembleia, que altera o prazo de adesão ao Refis para início em 27 de março e término em 31 de agosto de 2023 — antes, o prazo teria início em 1º de abril.
"Esse programa vai permitir ao empresariado capixaba, que enfrentou alguma dificuldade causada pela pandemia, a possibilidade de parcelar seus débitos fiscais e, assim, não fechar as portas de suas empresas, garantindo a manutenção dos empregos", observou Hoffmann, que é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, durante a sessão.
Empresas do ES vão poder parcelar dívidas de ICMS em até 15 anos
Conforme o texto, poderão ser aplicados ao Refis as débitos fiscais que foram gerados até 31 de julho de 2022, inscritos ou não em dívida ativa. A entrada no programa poderá ser feita de forma online, com a formalização de um contrato de parcelamento na Agência Virtual da Receita Estadual (AGV).
Débitos que não foram quitados em programas anteriores de refinanciamento também poderão ser incluídos no novo Refis.
As parcelas poderão ter valor mínimo de R$ 210, no caso de débitos fiscais contraídos por empresas que estejam enquadradas ao Simples Nacional. Esse valor aumentará de acordo com o tamanho da dívida.
Entre as vantagens da adesão ao Refis, conforme o texto aprovado, está o desconto de 100% nas multas e nos juros para as empresas que fizeram o pagamento à vista das dívidas com ICMS. Essa porcentagem diminuirá proporcionalmente ao total de parcelas a serem pagas. Para quem for quitar o débito em 180 meses — prazo máximo permitido —, o desconto será de 75%.
Também foi estabelecido que, caso deixe de pagar três parcelas consecutivas ou cinco alternadas, a empresa será excluída do programa de refinanciamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES dividas Renato Casagrande Governo do ES ICMS Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados