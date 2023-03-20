Petrobras deve manter venda de campos de petróleo no Norte do ES

Sede da Petrobras em Vitória: contratos já assinados serão mantidos Crédito: Carlos Alberto Silva

Após receber parecer do Ministério de Minas e Energia solicitando a suspensão do processo de venda de todos os ativos por 90 dias, inclusive no Espírito Santo, a Petrobras deve manter os contratos de venda já assinados.

A estatal informou, em nota que, após estudos preliminares sobre os processos de desinvestimentos, não verificou “fundamentos pelos quais os projetos em que já houve contratos assinados (signing) devam ser suspensos.”

A avaliação foi feita pela diretoria executiva da companhia e enviada ao Conselho de Administração, que ainda precisa dar um parecer sobre a análise.

A Petrobras destacou ainda que “os processos em que não houve contratos assinados seguirão em análise.”

No início deste mês, o governo federal havia solicitado à petroleira que suspendesse processos de vendas de todos os ativos pelos três meses seguintes. A medida pegou muitos de surpresa, considerando que alguns processos já estavam em estágio adiantado, como é o caso do Polo Norte Capixaba, comprado Seacrest.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço , disse ter recebido informações da Petrobras de que seriam mantidos os contratos de poços em terra no Norte do Estado

“Uma boa notícia para todos nós que estamos envolvidos e trabalhando para desenvolver o Espírito Santo”, destacou Ricardo Ferraço, relembrando que, há algumas semanas, ele e o governador Renato Casagrande estiveram na sede da Petrobras, em Vitória, “para dar o testemunho de quanto tem sido importante a privatização que foi feita no Polo Norte Capixaba, a exploração de petróleo em terra.”

A atividade de exploração na região costumava ser feita pela petroleira, que, posteriormente, privatizou os poços. “Algumas semanas atrás, o Ministério de Minas e Energia suspendeu a ação e nós estamos aqui recebendo uma ótima notícia da Petrobras, de que todos os contratos em curso deverão se manter”, destacou Ferraço.