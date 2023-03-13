Uma fiscalização em 62 postos de combustíveis nos municípios de Cariacica, Serra e Vitória resultou em seis autos de infração e três de interdição. Também foram coletadas amostras de combustíveis para análises mais aprofundadas em laboratório.
As ações foram realizadas em uma força-tarefa da ANP (Agência Nacional do Petróleo) com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem-ES), o Procon Municipal de Vitória e o Procon Municipal da Serra.
Na Capital, um revendedor foi autuado e teve dois bicos de GNV interditados por disponibilizar o produto ao consumidor final com pressão máxima de abastecimento superior à permitida (220 bar). Outra empresa foi autuada e teve bicos e tanque interditados por comercializar óleo diesel B S10 com aspecto turvo e sujo.
Um terceiro revendedor da cidade foi autuado por não possuir os equipamentos completos necessários à realização das análises de combustíveis, teste que pode ser exigido pelo consumidor.
Fiscalização flagra irregularidades em postos da Grande Vitória
Em Cariacica, um revendedor foi autuado por comercializar GNV à pressão máxima de abastecimento superior à permitida e teve um bico de GNV interditado.
Outras duas empresas da cidade foram autuadas por não disporem de termodensímetro instalado na bomba medidora de etanol hidratado em perfeito estado de funcionamento e/ou de acordo com a legislação. O termodensímetro é um equipamento acoplado à bomba de etanol que permite ao consumidor verificar aspectos de qualidade do produto.
Já no município da Serra não foram encontradas irregularidades.