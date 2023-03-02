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Reajuste

Após volta de impostos federais, preço da gasolina no ES passa de R$ 6

Levantamento aponta novos valores cobrados em alguns postos de combustível da Grande Vitória, nesta quarta-feira (1°)

Publicado em 01 de Março de 2023 às 21:11

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

01 mar 2023 às 21:11
Reajustes nos preços dos combustíveis
Posto em Vitória com gasolina à venda por R$ 6,09 o litro Crédito: Fernando Madeira
A volta parcial de impostos federais, nesta quarta-feira (1º), sobre o preço dos combustíveis já pode ser sentida no bolso de quem abastece os veículos nos postos da Grande Vitória.
A reportagem de A Gazeta pesquisou alguns postos do Estado para identificar a média de preços que passou a ser praticada, após o governo federal voltar a aplicar a cobrança do PIS e da Cofins nesta quarta (1º). A aplicação desses impostos  havia sido suspensa em maio de 2022, como forma de reduzir o preço dos combustíveis, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O valor do litro de gasolina chegou a R$ 6,09, como foi registrado pelo fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, em um posto da Avenida Cezar Hilal, em Vitória. Na Capital, porém, outros postos vendiam o combustível por valores entre R$ 5,49 e R$ 5,68, para pagamentos em dinheiro ou no débito.
Na Serra, o litro da gasolina passou a ser vendido por valores entre R$ 5,69 e R$ 5,99, conforme o levantamento realizado pela reportagem. Confira abaixo a lista de preços praticada em alguns postos da Grande Vitória nesta quarta-feira (1º).

Entenda o aumento

Ministro Fernando Haddad na Fiesp
Fernando Haddad anunciou volta parcial de impostos sobre combustíveis Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A decisão sobre a volta parcial de impostos federais sobre a gasolina e o diesel foi anunciada na terça-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Segundo Haddad, a chamada reoneração tem o “objetivo claro de recompor o orçamento público”, a partir da cobrança dos impostos. De acordo com o governo, inicialmente, a volta dos tributos teria um impacto de R$ 0,47 sobre o valor do litro da gasolina.
Ao mesmo tempo, porém, a Petrobras anunciou, também na terça-feira (28), a redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras a partir desta quarta-feira (1º), o que representa uma redução de R$ 0,13 no valor do litro do combustível.
Com essa queda anunciada pela Petrobras, o impacto da volta da tributação sobre a gasolina ficaria menor, na expectativa do governo, chegando a um aumento de R$ 0,34 no valor do litro.

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