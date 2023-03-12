A todo o vapor, setor de franquias forma mercado bilionário no ES

O setor de franchising, ou franquias, tem passado por um momento de crescimento em território brasileiro e, no Espírito Santo, não é diferente. A abertura desse modelo de negócio tem ganhado bastante força nos últimos anos

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias no Espírito Santo apresentou faturamento acima de R$ 1,023 bilhão no 3º trimestre de 2022, um crescimento de 33,5% em comparação com o mesmo período de 2021. Os números anuais ainda não foram divulgados.

Microfranquia de energia solar apresenta modelo de negócio em home office que solicita investimento de R$ 35 mil para empreender Crédito: Getpower Solar/Divulgação

Ainda segundo a pesquisa, o Estado contabiliza 3.070 unidades franqueadas, sendo os segmentos com maior participação os de Serviços e Outros Negócios, com 20,9%; seguido por Alimentação – Food Service (16,3%); Saúde, Beleza e Bem-Estar (14,7%); e Moda (13,8%). Além disso, esses negócios geram 26.467 empregos diretos.

O analista da Unidade de Inovação e Mercado do Sebrae Espírito Santo, Felipe Tackla, explica que um dos motivos pelos quais as franquias têm ganhado espaço é o fato de que estão entre os investimentos com menor risco para quem deseja abrir seu próprio negócio.

“O modelo de franquias é mais interessante do que o resto porque já foi testado no mercado e teve eficiência comprovada. Geralmente, costuma-se franquear uma empresa com mais de cinco anos de mercado e isso facilita para o empresário que não tem tanta experiência. Ele entra em um negócio mais consolidado e tem todo um suporte.”

Ainda assim, Tackla explica que a opção por abrir uma franquia deve ser feita com cautela, porque será preciso seguir regras e cumprir certas obrigações com a marca. Isto é, o empreendedor não será o dono da marca e não terá poder de decisão sobre vários aspectos do negócio.

Tackla observa ainda que, da mesma forma que o empreendedor pode adquirir uma franquia, também pode optar por franquear um negócio já consolidado e que tenha interesse em expandir.

“No Sebrae, a gente tem algumas consultorias que auxiliam o empresário que tem interesse em expandir. Primeiramente, é feita a análise do negócio, para ver se tem perfil ou se a melhor opção é franquear o negócio, se é rentável para ele. É dado um direcionamento para desenvolver o plano de negócios, a parte de finanças e marketing, e também ajudar na redação da circular de ofertas e franquias.”

A Getpower Solar é uma das franquias que nasceram no Espírito Santo. A empresa surgiu em Vitória, em 2018, e hoje já conta com 25 unidades em diferentes locais, conforme explica o CEO, Victor Peixoto.

Além de atuar no Estado, a empresa do ramo de energia solar já conta com franquias nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e, recentemente, abriu uma unidade em Fortaleza, no Ceará.