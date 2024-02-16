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Economia

Investimento em galpões logísticos alcança os R$ 2 bi na Grande Vitória

Serra e Cariacica continuam abrigando muitos projetos, mas Viana passou a puxar a fila. Segurança tributária e boa localização do Espírito Santo ajudam a empurrar o setor

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

16 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Estrutura do Condomínio Logístico Cariacica (CLCR), na Rodovia do Contorno
Estrutura do Condomínio Logístico Cariacica (CLCR), na Rodovia do Contorno Crédito: Divulgação/CLCR
O comércio atacadista e distribuidor cresce forte no Espírito Santo. A trajetória ganhou ainda mais impulso no início da década, depois do acordo que garantiu a concessão dos benefícios fiscais até 2032. De lá para cá, os investimentos em novos galpões de logística, tocados por investidores daqui e de fora, avançaram com ainda mais velocidade. Hoje, estão mapeados 700 mil m² em construção, um aporte de R$ 2 bilhões, quase tudo na Grande Vitória.
"Serra e Cariacica continuam abrigando muitos projetos, mas Viana passou a puxar a fila. A partir da segurança jurídica dada pela garantia dos incentivos fiscais, os investidores ampliaram os aportes e os resultados estão aí. Os negócios não param de crescer, cada vez mais empresas querem vir para cá e o Espírito Santo é, hoje, referência em logística fracionada", assinalou Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo e do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor (Sincades).
Nos últimos três anos, o setor foi o que mais arrecadou ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no Espírito Santo, deixando a poderosa indústria para trás. "É claro que os incentivos ajudam, mas o Estado virou referência na prestação desse tipo de serviço, por isso, muitas empresas vêm para cá. Hoje, atendemos 33 segmentos da economia, são mais de 2 mil empresas. A nossa infraestrutura, principalmente da porta para dentro, é muito boa, os custos são mais baixos do que em São Paulo e a localização geográfica é atrativa. É claro que precisamos seguir trabalhando por uma melhor prestação de serviços e por uma logística melhor da porta para fora, mas o fim dos incentivos, marcado para 2032, já não nos assusta tanto", afirmou o empresário. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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