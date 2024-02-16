Investimento em galpões logísticos alcança os R$ 2 bi na Grande Vitória

"Serra e Cariacica continuam abrigando muitos projetos, mas Viana passou a puxar a fila. A partir da segurança jurídica dada pela garantia dos incentivos fiscais, os investidores ampliaram os aportes e os resultados estão aí. Os negócios não param de crescer, cada vez mais empresas querem vir para cá e o Espírito Santo é, hoje, referência em logística fracionada", assinalou Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo e do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor (Sincades).

Nos últimos três anos, o setor foi o que mais arrecadou ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no Espírito Santo, deixando a poderosa indústria para trás. "É claro que os incentivos ajudam, mas o Estado virou referência na prestação desse tipo de serviço, por isso, muitas empresas vêm para cá. Hoje, atendemos 33 segmentos da economia, são mais de 2 mil empresas. A nossa infraestrutura, principalmente da porta para dentro, é muito boa, os custos são mais baixos do que em São Paulo e a localização geográfica é atrativa. É claro que precisamos seguir trabalhando por uma melhor prestação de serviços e por uma logística melhor da porta para fora, mas o fim dos incentivos, marcado para 2032, já não nos assusta tanto", afirmou o empresário.