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Entrevista

Papo de Valor #08: Shell vai decidir sobre novos investimentos no ES em 2025, diz vice-presidente da companhia

Para o vice-presidente Corporativo da Shell no Brasil, Flavio Rodrigues, Brasil e Espírito Santo estão muito bem posicionados para o atual momento da indústria e também para a transição energética

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 17:30

Públicado em 

29 nov 2024 às 17:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Papo de Valor #08, videocast da coluna, é com o vice-presidente Corporativo da Shell no Brasil, Flavio Rodrigues. A indústria de energia é uma das que mais vai investir e crescer, nas próximas décadas, por dois motivos fundamentais: demanda em alta e transição energética. Neste cenário, o Brasil recebe atenção especial do centenário conglomerado global.
"A Shell considera o Brasil como um microcosmo. Temos aqui petróleo, gás natural, energia solar, eólica, biocombustíveis... Ou seja, o Brasil possui grande parte das alternativas energéticas, atuais e do futuro, para o funcionamento do planeta. Trata-se de um ativo para lá de relevante, agora, é trabalhar para dar condições, com as regulamentações, por exemplo, para que os investimentos, que estão prontos para sair do papel, caso das eólicas offshore, se concretizem de fato. O Brasil está muito bem posicionado".

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E o Espírito Santo com isso? Na visão de Rodrigues, o Espírito Santo tem uma posição muito parecida com a do Brasil. "Tem óleo, tem gás, tem potencial solar, tem potencial eólico e tem infraestrutura para o transporte de gás. É uma questão de estar organizado para receber os investimentos. A demanda está dada".
Na entrevista ele ainda fala sobre Margem Equatorial, regulamentação das eólicas offshore e sobre os desafios da transição energética. Confira:
Flavio Rodrigues, VP da Shell, participa do Papo de Valor, com Abdo Filho
Flavio Rodrigues, VP da Shell, participa do Papo de Valor, com Abdo Filho Crédito: Farley Sil

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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