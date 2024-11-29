Papo de Valor #08: Shell vai decidir sobre novos investimentos no ES em 2025, diz vice-presidente da companhia

"A Shell considera o Brasil como um microcosmo. Temos aqui petróleo, gás natural, energia solar, eólica, biocombustíveis... Ou seja, o Brasil possui grande parte das alternativas energéticas, atuais e do futuro, para o funcionamento do planeta. Trata-se de um ativo para lá de relevante, agora, é trabalhar para dar condições, com as regulamentações, por exemplo, para que os investimentos, que estão prontos para sair do papel, caso das eólicas offshore, se concretizem de fato. O Brasil está muito bem posicionado".