Porto de Vitória amplia capacidade de movimentação de contêineres

“Temos um trabalho conjunto contínuo, focado no planejamento para o próximo ano e para o futuro. Em parceria, nosso objetivo é encontrar soluções capazes de nos fortalecer e capacitar para superar os desafios logísticos que se apresentam ao setor portuário e de comércio exterior no Brasil e no mundo”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.
Gustavo Paixão, diretor do TVV, lembra que, além do novo espaço, o terminal voltou a operar com os três portêineres em plena capacidade no final de setembro,
após um período de manutenção. "Representa mais uma das diversas ações tomadas recentemente, que, em consonância com a retomada da capacidade total do terminal, irá contribuir para incremento da performance operacional e para a segurança das operações, trazendo cada vez mais atratividade para o Porto de Vitória".
Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, um dos signatários da carta de julho, reconheceu os avanços dos últimos meses. "Como entidade representativa, levamos nossas questões e dificuldades e encontramos um espaço aberto à construção coletiva. E já começamos a colher resultados. Há muito ainda a ser feito, mas demos passos muito importantes”.