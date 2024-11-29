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Logística

Porto de Vitória amplia capacidade de movimentação de contêineres

A expansão busca solucionar parte dos gargalos de escoamento de produtos por Vitória. O TVV é o único a operar com contêineres no Espírito Santo

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 03:55

Públicado em 

29 nov 2024 às 03:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, e a Log-In, empresa que toca o Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), fecharam um acordo e a área para a movimentação de contêineres no porto será ampliada em 11,3 mil m². O espaço será aumentado em 7% e terá capacidade para armazenar 800 contêineres. O TVV é o único a operar com contêineres no Espírito Santo. O contrato é de curto prazo, dois meses a princípio, mas a ideia é a manutenção no longo prazo.
A expansão busca solucionar parte dos gargalos de escoamento de produtos por Vitória. Com o avanço do comércio internacional como um todo e com a disparada de setores específicos, caso do café, o Porto de Vitória acabou engarrafado. Em julho, o Centro do Comércio do Café de Vitória e o Centrorochas (entidade que representa os exportadores brasileiros de rochas), chegaram a soltar uma carta reclamando da situação.
“Temos um trabalho conjunto contínuo, focado no planejamento para o próximo ano e para o futuro. Em parceria, nosso objetivo é encontrar soluções capazes de nos fortalecer e capacitar para superar os desafios logísticos que se apresentam ao setor portuário e de comércio exterior no Brasil e no mundo”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.  
Gustavo Paixão, diretor do TVV, lembra que, além do novo espaço, o terminal voltou a operar com os três portêineres em plena capacidade no final de setembro, após um período de manutenção. "Representa mais uma das diversas ações tomadas recentemente, que, em consonância com a retomada da capacidade total do terminal, irá contribuir para incremento da performance operacional e para a segurança das operações, trazendo cada vez mais atratividade para o Porto de Vitória".
Porto de Vitória amplia capacidade de movimentação de contêineres
Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, um dos signatários da carta de julho, reconheceu os avanços dos últimos meses. "Como entidade representativa, levamos nossas questões e dificuldades e encontramos um espaço aberto à construção coletiva. E já começamos a colher resultados. Há muito ainda a ser feito, mas demos passos muito importantes”. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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