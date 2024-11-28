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Capital

BC aprova e Sicoob fará fusão de cooperativas no dia 1° de dezembro

A união operacional das cooperativas Sicoob Sul-Serrano e Sicoob Servidores cria instituição com mais de 150 mil cooperados

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 15:08

Públicado em 

28 nov 2024 às 15:08
Abdo Filho

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Abdo Filho

Agência do Sicoob na Reta da Penha, em Vitória
Agência do Sicoob na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/Felipe Amarelo
A união operacional das cooperativas Sicoob Sul-Serrano e Sicoob Servidores se dará no próximo domingo, 1º de dezembro. Os ritos já foram todos analisados e aprovados pelo Banco Central, assim, na próxima segunda-feira (2), os 155 mil associados das duas instituições passarão a utilizar a mesma plataforma. "Vamos ampliar a prestação dos serviços e reforçar ainda mais o Sistema Sicoob Espírito Santo", assinalou Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob/ES.
Juntas, Sicoob Sul-Serrano e Sicoob Servidores têm, além de mais de 150 mil cooperados, 43 agências físicas, patrimônio líquido de mais de R$ 900 milhões e ativos superiores a R$ 5 bilhões. O foco inicial está na expansão do crédito consignado e demais serviços para servidores públicos. A meta é chegar aos R$ 500 milhões de consignados até o final de 2026. São mais de 200 mil servidores no Espírito Santo.
O Sistema Sicoob ES tem 197 pontos de atendimento, mais de 830 mil associados no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). No ano passado, a estrutura obteve um resultado operacional recorde: R$ 1,063 bilhão. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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