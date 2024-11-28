BC aprova e Sicoob fará fusão de cooperativas no dia 1° de dezembro

A união operacional das cooperativas Sicoob Sul-Serrano e Sicoob Servidores se dará no próximo domingo, 1º de dezembro. Os ritos já foram todos analisados e aprovados pelo Banco Central, assim, na próxima segunda-feira (2), os 155 mil associados das duas instituições passarão a utilizar a mesma plataforma. "Vamos ampliar a prestação dos serviços e reforçar ainda mais o Sistema Sicoob Espírito Santo
", assinalou Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob/ES.
Juntas, Sicoob Sul-Serrano e Sicoob Servidores têm, além de mais de 150 mil cooperados, 43 agências físicas, patrimônio líquido de mais de R$ 900 milhões e ativos superiores a R$ 5 bilhões. O foco inicial está na expansão do crédito consignado e demais serviços para servidores públicos. A meta é chegar aos R$ 500 milhões de consignados até o final de 2026. São mais de 200 mil servidores no Espírito Santo.
O Sistema Sicoob ES tem 197 pontos de atendimento, mais de 830 mil associados no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). No ano passado, a estrutura obteve um resultado operacional recorde: R$ 1,063 bilhão.