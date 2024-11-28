BC aprova e Sicoob fará fusão de cooperativas no dia 1° de dezembro

Juntas, Sicoob Sul-Serrano e Sicoob Servidores têm, além de mais de 150 mil cooperados, 43 agências físicas, patrimônio líquido de mais de R$ 900 milhões e ativos superiores a R$ 5 bilhões. O foco inicial está na expansão do crédito consignado e demais serviços para servidores públicos. A meta é chegar aos R$ 500 milhões de consignados até o final de 2026. São mais de 200 mil servidores no Espírito Santo.