Casagrande vai a Lula defender proposta do ES para ferrovia

"Nós temos duas propostas. A primeira é o contorno da Serra do Tigre, lá em Minas, que melhoraria muito a eficiência da FCA e custa R$ 12 bilhões. A outra é o contorno de Belo Horizonte e a modernização do ramal Piraqueaçu, que sairia por R$ 2,4 bilhões. Esta segunda tem capacidade para dobrar a capacidade de carga do Corredor Leste até 2030, de 5 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas por ano até 2030. As duas propostas estão formalizadas na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A ida ao presidente Lula é para buscar apoio para o fortalecimento do Corredor Centro Leste, isso é importante para o Brasil, o agro está crescendo e precisa de estrutura para escoar tudo isso. Temos portos, precisamos de ferrovias", explicou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.