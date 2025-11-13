Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Imunes ao juro alto: agro e exterior empurram venda de imóveis no ES

Em que pese o fato de o Brasil ter um dos juros mais altos do mundo, o mercado imobiliário do Espírito Santo segue resiliente e vive bom momento

Vitória
Publicado em 13/11/2025 às 03h00
Bairro Jóquei
Região do Jockey, em Vila Velha, é uma das que mais cresce na Grande Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Em que pese o fato de o Brasil ter um dos juros mais altos do mundo, o mercado imobiliário do Espírito Santo segue resiliente. Na visão dos empresários, dois fatores importantes ajudam a explicar essa contradição: o bom momento do agronegócio capixaba (puxado principalmente pelo café conilon) e os compradores internacionais (o câmbio, apesar da recente desvalorização, ajuda).

A Argo, uma das mais relevantes incorporadoras do Estado, com forte atuação em Vila Velha, mantém uma clientela forte tanto no agro como na carteira internacional. "Um lançamento recente nosso mostrou bem esse momento que estamos vivendo: 30% dos compradores eram produtores rurais e outros 37% eram de fora do país. Vejo que os investidores estão um tanto quanto preocupados com todas essas turbulências internacionais, a política e com as mudanças econômicas e tecnológicas, diante disso, buscam os imóveis como investimento seguro", analisou Alessandro Torezani, sócio da Argo.

Para 2025, diante da demanda e apesar dos juros, a empresa prevê lançar empreendimentos que vão somar R$ 760 milhões em valor geral de vendas (VGV). "Os brasileiros que estão lá fora, principalmente nos Estados Unidos, aproveitaram muito esse período de dólar forte em relação ao real. O agronegócio, com os preços em alta e as boas safras de café, também veio muito forte. Criamos até um fluxo de pagamento alinhado com a safra do café. É um movimento interessante do mercado", finalizou o empresário.

Veja também

Ferrovia interditada no ES: as centenas de milhões de reais que estão sobre a mesa
CBL compra grande área em Cachoeiro e vai fazer bairro planejado
Exportadores de café enxergam um 2026 muito promissor no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Agronegócio Economia Espírito Santo Mercado imobiliário Café capixaba Taxa de Juros

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.