Apartamento de R$ 18 milhões em um dos últimos terrenos de frente para a Praia da Costa

Em meados de setembro, bem silenciosamente por conta do número reduzido de unidades, a Argo começou a comercializar as sete unidades do Seven, empreendimento de alto luxo que será construído na avenida Gil Veloso (perto da esquina com a Castelo Branco), de frente para a Praia da Costa, em Vila Velha. Uma das últimas áreas à disposição, na beira da praia, em um dos bairros mais valorizados da Grande Vitória.



Os apartamentos terão entre 479 metros quadrados e 689 metros quadrados. Estão entre os maiores já feitos no Espírito Santo. O preço de tabela está entre R$ 10 milhões e R$ 18 milhões, com um valor médio de metro quadrado de R$ 25 mil. As obras começam ainda em 2025 e a entrega está prevista para 2029.