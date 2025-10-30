Apartamento de R$ 18 milhões em um dos últimos terrenos de frente para a Praia da Costa

Em meados de setembro, bem silenciosamente por conta do número reduzido de unidades, a Argo começou a comercializar as sete unidades do Seven, empreendimento de alto luxo que será construído na avenida Gil Veloso (perto da esquina com a Castelo Branco), de frente para a Praia da Costa, em Vila Velha. Uma das últimas áreas à disposição, na beira da praia, em um dos bairros mais valorizados da Grande Vitória.
Os apartamentos terão entre 479 metros quadrados e 689 metros quadrados. Estão entre os maiores já feitos no Espírito Santo. O preço de tabela está entre R$ 10 milhões e R$ 18 milhões, com um valor médio de metro quadrado de R$ 25 mil. As obras começam ainda em 2025 e a entrega está prevista para 2029.
"É um empreendimento feito com todo o carinho, em um terreno de 1,2 mil m² de frente para a Praia da Costa. Um dos últimos à disposição. Trata-se de algo muito exclusivo, que estamos fazendo para marcar. Não haverá postes na frente e toda a fiação, por nossa conta, será subterrânea. Todos os apartamentos terão piscina", adiantou Emerson Lima, diretor de Vendas da Argo.
Até agora, duas unidades já foram vendidas e outras duas estão bem encaminhadas. Os compradores são do Espírito Santo.
