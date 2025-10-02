Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Mercado imobiliário do ES vive melhor momento em uma década

Dados do Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Espírito Santo mostram mercado acelerando apesar dos juros elevados

Vitória
Publicado em 02/10/2025 às 14h47
Prédios
Prédios em construção na Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Grande Vitória possui, hoje, 17.177 unidades em construção. Trata-se do mais expressivo resultado em uma década. Em novembro de 2015, início da gravíssima crise econômica brasileira da década passada e final do maior ciclo de expansão imobiliária do país, eram 21.109 unidades em construção. Todos os dados são do Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Espírito Santo. 

Apesar das taxas de juros estarem muito elevadas, o mercado segue acelerando. Em janeiro de 2025, eram 14.885 imóveis sendo construídos. É claro que isso não se sustenta no médio prazo, mas é a fotografia de momento. O pico histórico se deu em maio de 2012, quando mais de 36 mil unidades estavam em obras na Grande Vitória.

Em número de unidades, Vila Velha é a cidade onde a coisa está mais movimentada: são 8.977 imóveis comerciais e residenciais em obras. A Serra vem na sequência com 3.846 unidades e Vitória aparece na sequência com 3.625. Cabe frisar que os empreendimentos da Capital são menores, possuem menos unidades, mas têm altíssimo valor de metro quadrado.

O preço médio do metro quadrado de um quatro quartos em construção, em Vitória, está em R$ 22.245. Na sequência aparecem os imóveis de um quarto, os famosos estúdios, com o metro quadrado de R$ R$ 18.101. Em Vila Velha, o quatro quartos está sendo comercializado a R$ 18.263 o metro e o estúdio bate em R$ 19.068 de média. 

