Grupo investe R$ 15 milhões em centro comercial no Noroeste do ES

Centro comercial que está sendo desenvolvido pela família Maestri. Crédito: Divulgação/Grupo Maestri

O Grupo Maestri, dono do Cricaré Supermercados e do Um SuperAtacado, está concluindo as obras do Centro Comercial Nova Venécia, um investimento de R$ 15 milhões, com 12,5 mil m² de área e 120 vagas de estacionamento. Os investidores colocaram 30 unidades, de 38 m² a 723 m², à disposição do mercado. Boa parte delas já estão negociadas com academia, cinema, restaurantes, concessionária de máquinas e demais atividades. O objetivo é entregar o empreendimento pronto até novembro.

"O centro comercial fica localizado estrategicamente e em área de grande circulação: no trevo de acesso de Nova Venécia para Vila Pavão, Ecoporanga, Boa Esperança, Pinheiros e Montanha. O investimento tem o objetivo de oferecer um espaço leve e interativo para toda a cidade de Nova Venécia e região", explicou Paulo Maestri, responsável por tocar o negócio.

Também faz parte do empreendimento a unidade do Um SuperAtacado, que já está instalado no local. A loja, que tem 6 mil m², passará por uma ampla reforma. O Grupo Maestri, que é forte na região, possui 11 lojas do Cricaré e do Um, além de um centro de distribuição em Nova Venécia.

A área de atuação do grupo vem passando por um momento interessante na economia, já que a força do café conilon e da indústria de rochas, que vêm passando por um bom momento nos últimos anos, é muito grande.

A Gazeta integra o Saiba mais