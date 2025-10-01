Sicredi se surpreende com o ES e deve crescer 50% em 2025

Agência do Sicredi em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Sicredi

Há quatro anos operando no Espírito Santo, o Sicredi, maior cooperativa de crédito do Brasil, vem obtendo resultados que estão além das expectativas iniciais. A carteira de crédito da instituição em território capixaba já bateu em R$ 4 bilhões. A expansão projetada para 2025 deve chegar a 50% e a meta para 2026 é alcançar 40% de crescimento, mesmo em um ano de economia desacelerando e eleições presidenciais.

"Com a expansão da carteira como um todo é claro que esse percentual de crescimento vai encolher ao longo do tempo, mas, quatro anos depois da nossa chegada, ainda é um montante muito expressivo. Vai além do que projetamos quando decidimos vir para o Espírito Santo, surpreende. Já temos agências em 70% das cidades do Estado e vamos chegar a 80%. No Sul, 14% da população já é associada. O Espírito Santo tem uma cultura muito forte de cooperativismo, tem confiança, isso ajuda bastante", disse Márcio Port, presidente do Conselho de Administração na Central Sicredi Sul/Sudeste.

O executivo disse que o crescimento do Sicredi no Espírito Santo se dá por duas verticais: micro, pequeno e médio empresário e agronegócio. "Nosso negócio está mais consolidado no interior, onde o agro é muito relevante. Já temos uma tradição de financiar e isso acaba se espalhando pelos demais atores da economia".

