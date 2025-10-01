Ferrovia: ES faz bem quando busca jogar junto com Minas Gerais

Vports revitaliza estrutura ferroviária dentro do Complexo Portuário de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Todos sabemos que a força política conta muito na hora de se tomar uma decisão em Brasília. Isso falta ao Espírito Santo e sobra para Minas Gerais. No caso específico da FCA, a inclusão do contorno ferroviário de Belo Horizonte entre as obrigações da nova concessão é importante para os dois estados. O novo traçado melhoraria a eficiência da conexão da Centro Atlântica com a Vitória-Minas, agilizando o movimento da carga mineira e deixando os portos capixabas mais competitivos.

Minas Gerais tem uma indústria forte e um agronegócio que só faz crescer. As cargas internacionais mineiras, em quase sua totalidade, entram e saem pelos portos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se quisermos competir em pé de igualdade com dois dos maiores estados do Brasil - em população e economia -, o Espírito Santo precisa se mostrar uma boa opção para os vizinhos das Minas Gerais. Para isso, só resolvendo as questões ferroviárias (tema em questão) e rodoviárias (nas BRs 259 e 262, que estão um pouco mais distantes de serem solucionadas).

Os capixabas têm bons argumentos: já há estruturas em operação (a Vitória-Minas é umas das melhores ferrovias do Brasil), as distâncias são competitivas e o Espírito Santo possui um cardápio bastante atrativo de projetos portuários saindo do papel. Mas precisa buscar aliados (Goiás também pode ser buscado).

Cabe aqui destacar um último ponto: a Bahia, outro Estado para lá de forte politicamente, tem se movimentado para atrair investimentos ferroviários, inclusive na concessão da FCA, e portuários. A briga é de cachorro grande, o Espírito Santo não pode dormir no ponto.

