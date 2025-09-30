Governo do ES projeta investimento recorde para 2026, mas já enxerga teto

O projeto de lei orçamentária enviado pelo governo do Espírito Santo à Assembleia Legislativa prevê um investimento de R$ 4,33 bilhões no decorrer de 2026. Se aprovado, será o maior da história e 19% acima do orçamento de 2025, que é de R$ 3,63 bilhões. Na visão do próprio governo, o Estado está se aproximando do limite.

"Vejo que estamos nos aproximando do teto. Não adianta achar que iremos fazer R$ 5 bi e depois R$ 6 bilhões. As receitas não acompanham essa expansão e a máquina do governo também tem um limite. Estamos fazendo mais de R$ 4 bilhões por ano, isso significa algo perto de 20% da receita corrente líquida. É um volume bastante elevado", afirmou Álvaro Duboc, secretário de Economia e Planejamento, o responsável por controlar e fazer a máquina estadual andar.

Importante contextualizar que, desde 2022, o Estado vem investindo, todos os anos, mais de R$ 3 bi (em 2024, foram 4,2 bi). O curioso é que os valores, desde 2022, estão sempre acima do orçado. "Temos algumas questões que explicam essa sequência de aportes que acabaram ficando acima até mesmo do orçamento. Em 2020 e 2021, com a pandemia, muita coisa que já estava projetada acabou não saindo do papel, a partir de 2022, com a questão sanitária em uma situação mais tranquila, tivemos um desempenho muito forte nos investimentos. Além de projetos prontos, teve o lado positivo das receitas. A arrecadação, principalmente de ICMS, melhorou bastante e o governo colocou quase R$ 2 bilhões de recursos extraordinários, acordo do Parque das Baleias e venda da ES Gás, exclusivamente em obras de infraestrutura", detalhou Duboc.