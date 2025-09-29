Projeto de Lei Orçamentária

ES prevê R$ 4,3 bilhões em investimentos para 2026; veja os principais

Em relação ao orçado para 2025, o investimento para o próximo ano cresceu quase 20%; quase R$ 1 bilhão do total é formado por transferências do acordo do Rio Doce

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:11

Apresentação do Projeto de Lei Orçamentária para 2026 Crédito: Leticia Orlandi

O Projeto de Lei Orçamentária 2026 protocolado pelo governo do Espírito Santo na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (29) prevê um orçamento de R$ 32 milhões para o próximo ano. Desse montante, R$ 4,3 bilhões estão previstos para a realização de uma série de investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança. O valor para investimento é 19% maior do que o orçado para 2025.

O total previsto corresponde a 13,4% do orçamento total do Estado, mas a expectativa é que esse montante chegue a 20%, conforme foi destinado nos últimos anos. O PLOA estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026.

O maior montante em investimentos está previsto para Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) – que também inclui o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), com R$ 1,1 bilhão, o que corresponde a 27,5%. O valor será destinado para realização de obras como o contorno de Santa Teresa e Santa Leopoldina, a recuperação de rodovia em Piúma, o Aeroporto de Cachoeiro, o contorno de Aracruz e finalização do Cais das Artes, cujo museu tem previsão de entrega ainda em 2025.

A Secretaria do Rio Doce tem o segundo maior montante, com investimentos previstos de R$ 786 milhões em 2026. Este é o primeiro ano em que a secretaria aparece com orçamento próprio na proposta orçamentária, já ques ela foi criada em 2025, após a aprovação do orçamento para o mesmo ano. Os recursos destinados a essa pasta não provêm da receita própria do Estado, mas sim do acordo do Rio Doce, em decorrência do desastre de Mariana (MG).

Em seguida, aparecem entre as pastas com mais investimentos a Secretaria de Educação (Sedu), com R$ 610 milhões; a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com R$ 409 milhões; a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com R$ 269 milhões; e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), com R$ 216 milhões.

Segundo o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, cerca de 70% do valor previsto para investimentos vêm de recursos próprios, ou seja, da arrecadação do governo. O restante dos investimentos é financiado com recursos do governo federal, operações de crédito e ainda a parcela do acordo do Rio Doce.

Previsão de 8,5% de crescimento da Receita

O gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o auditor fiscal Geovani do Nascimento Brum, observou que a previsão de crescimento de 8,5% na receita estadual em relação ao exercício anterior considera o comportamento das principais fontes de arrecadação tributária, bem como as perspectivas de desempenho da economia capixaba e nacional para o próximo ano.



De acordo com Brum, a projeção está alinhada ao compromisso de planejamento responsável e equilíbrio das contas públicas. “A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, projeta esse crescimento de 8,5% na arrecadação com base em uma avaliação criteriosa do cenário econômico e em conformidade com as metas fiscais do Estado”, explicou.

Confira os principais investimentos para 2026

Saúde

Hospital Geral de Cariacica (em obras)

Complexo de Saúde Norte (com entrega prevista para 2026)

Expansão da Atenção Primária a partir de convênios com municípios

Educação

Ampliação da oferta de tempo integral

Ampliação da oferta de escola profissionalizante

Ampliação da rede e reforma de escolas

Infraestrutura

Contorno de Aracruz

Contorno de Santa Leopoldina e Santa Teresa

Aeroporto de Cachoeiro

Segurança

Investimento em tecnologia

Renovação de equipamentos

