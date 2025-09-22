Descarbonização

Empresa do ES vai investir R$ 20 milhões para ter frota com caminhões a biometano

Marca Ambiental já tem dois caminhões movidos a biometano para transporte de lixo e mira chegar a 20 novos veículos até o final de 2026

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:31

Marca Ambiental já iniciou a operação com dois caminhões movidos a biometano Crédito: Divulgação

A empresa capixaba Marca Ambiental está investindo R$ 20 milhões para renovar a frota e ter caminhões movidos a biometano no transporte de lixo. Até o final de 2026, serão adquiridos no total 20 veículos desse tipo.

Os dois caminhões que já estão circulando movidos a gás natural veicular são capazes de emitir cerca de 20% a 25% a menos CO2 do que o diesel, o que reduz a liberação de material particulado.

O biometano é um gás renovável que substitui o gás natural fóssil e contribui para a descarbonização e redução de emissões, com aplicações em veículos e indústrias.

Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis da Marca Ambiental, explica que a empresa já iniciou a operação com dois caminhões movidos a biometano. A meta é renovar toda a frota até o fim do próximo ano.

"Começamos essa transição utilizando o GNV, que já representa um avanço em relação ao diesel, por ser menos poluente. Mas o nosso grande passo será com a usina de biometano, que está na fase final de construção. Assim que entrar em operação, poderemos abastecer nossos próprios veículos com o combustível limpo produzido dentro da Marca", afirma.

Os caminhões que serão movidos a biometano são os do tipo caçamba, que têm capacidade maior de armazenar volume de resíduo em relação ao caminhão de lixo comum que circula nas ruas e avenidas das cidades.

Segundo a Marca Ambiental, esse veículo é responsável por pegar os resíduos das unidades de transbordo, como a Central de Serviços de Vitória, que fica no bairro Resistência, por exemplo. E de lá, o material é levado para a Central de Valorização de Resíduos, em Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta