Empresa do ES vai investir R$ 20 milhões para ter frota com caminhões a biometano

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:31
A empresa capixaba Marca Ambiental está investindo R$ 20 milhões para renovar a frota e ter caminhões movidos a biometano no transporte de lixo. Até o final de 2026, serão adquiridos no total 20 veículos desse tipo.
Dois já começaram a circular na Grande Vitória, inicialmente abastecido com gás natural veicular (GNV). O objetivo é que passem a usar biometano assim que ficar pronta a planta da energia renovável da empresa, o que está previsto para o período entre o final de 2025 e início de 2026. A expectativa é começar a injetar biometano na rede em março de 2026.
Os dois caminhões que já estão circulando movidos a gás natural veicular são capazes de emitir cerca de 20% a 25% a menos CO2 do que o diesel, o que reduz a liberação de material particulado.
O biometano é um gás renovável que substitui o gás natural fóssil e contribui para a descarbonização e redução de emissões, com aplicações em veículos e indústrias.
Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis da Marca Ambiental, explica que a empresa já iniciou a operação com dois caminhões movidos a biometano. A meta é renovar toda a frota até o fim do próximo ano.
"Começamos essa transição utilizando o GNV, que já representa um avanço em relação ao diesel, por ser menos poluente. Mas o nosso grande passo será com a usina de biometano, que está na fase final de construção. Assim que entrar em operação, poderemos abastecer nossos próprios veículos com o combustível limpo produzido dentro da Marca", afirma.
Os caminhões que serão movidos a biometano são os do tipo caçamba, que têm capacidade maior de armazenar volume de resíduo em relação ao caminhão de lixo comum que circula nas ruas e avenidas das cidades.
Segundo a Marca Ambiental, esse veículo é responsável por pegar os resíduos das unidades de transbordo, como a Central de Serviços de Vitória, que fica no bairro Resistência, por exemplo. E de lá, o material é levado para a Central de Valorização de Resíduos, em Cariacica.
