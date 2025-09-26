Veja o vídeo

Como é o embarque de minério num navio gigante em porto de Vitória

Visitamos o Porto de Tubarão, um dos maiores exportadores de minério de ferro e pelotas do Brasil, e conferimos de perto o embarque em um navio Valemax, o maior graneleiro do mundo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:40

Já imaginou como é o processo de embarque de minério de ferro nos navios que podem ser vistos atracados no final da Praia de Camburi? Visitamos o Porto de Tubarão, um dos maiores exportadores de minério de ferro e pelotas do Brasil, e conferimos de perto o embarque em um navio Valemax, o maior graneleiro do mundo, com capacidade de levar 400 mil toneladas (confira no vídeo acima).

Toda a operação para levar o minério das pilhas às correias transportadoras que carregam o material para o navio é executada com ajuda da tecnologia e também da inteligência artificial. O processo do carregamento é conduzido de forma remota, com o equipamento sendo movimentado a partir de uma sala de controle.

A logística é gerenciada com a ajuda da IA (inteligência artificial). O minério chega ao porto em trens e é descarregado por viradores que tombam dois vagões por vez. A partir daí, um sistema com mais de 5 mil combinações de rotas de correias transportadoras leva o material para pátios de estocagem.

Para finalizar, a medição do calado do navio, etapa fundamental para a segurança da navegação, é feita com drones, que tornaram o processo 60% mais rápido e seguro, podendo ser realizado até mesmo sob chuva ou vento

Além do embarque de minério, feito no píer 2, que recebe os navios gigantes, e em dois berços do píer 1, o Porto de Tubarão também conta com terminais que movimentam carvão, combustível, grãos e fertilizantes.

