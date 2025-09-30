Na expectativa da reunião de Lula e Trump, empresariado se movimenta

Contêineres no pátio do Terminal Portuário de Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Empresários e executivos brasileiros estão cada vez mais convencidos de que, se algo andou desde julho, quando o governo norte-americano anunciou tarifa de 50% em cima das exportações brasileiras, foi porque eles praticaram o que está sendo chamado de diplomacia empresarial. Historicamente, o setor produtivo sempre contou com o suporte dos governos para abrir mercados e negociar lá fora. Mas a coisa mudou muito nos últimos anos: os governos acabaram ficando mais instáveis, imprevisíveis, ideológicos e, portanto, menos confiáveis. Diante do contexto atual, caberá cada vez mais ao setor produtivo assumir também este tipo de protagonismo. O tarifaço anunciado pelo presidente Trump foi um grande teste de fogo para o empresariado brasileiro.

O setor de rochas e o café, duas das cadeias muito fortes no Espírito Santo que ainda seguem tarifadas (o café totalmente, as rochas tiveram apenas o quartzito excluído dos 50%), mantêm conversas próximas com lideranças norte-americanas que empregam milhares de pessoas e movimentam bilhões de dólares todos os anos. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Os Estados Unidos são o maior consumidor. Em meio a esta crise, uma das entidades que mais têm auxiliado os brasileiros por lá é a National Coffee Association (NCA), influente representante da indústria norte-americana de café. A eles, nada interessa comprar, de seu maior fornecedor, um produto mais caro.

Caminho semelhante está sendo percorrido pela indústria de rochas. Os brasileiros costuraram uma aliança por lá com a National Association of Home Builders, representante de mais de 140 mil construtores dos Estados Unidos. Fundada em 1942, a NAHB é uma das maiores associações comerciais do país e é mantida por construtores de casas, desenvolvedores imobiliários e empreiteiros. O argumento fundamental, assim como no caso do café, é estritamente técnico: os Estados Unidos importam 85% das rochas que usam, sendo que 25% vêm do Brasil. O material brasileiro é usado exclusivamente dentro das casas, se está mais caro, está deixando as moradias norte-americanas também mais caras.

É na racionalidade das relações empresariais que eles apostam grande parte das fichas.

