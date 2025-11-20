Decisão de Trump

EUA retiram tarifas de 40% sobre café e outros produtos do agro

Alteração é uma boa notícia para o Espírito Santo, uma vez que os EUA são os maiores compradores das exportações de café capixaba

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:29

Produção de café no Espírito Santo: taxação retirada pelos Estados Unidos Crédito: Divulgação | Fazenda Camocim

Os Estados Unidos anunciaram, no começo da noite desta quinta-feira (20), a retirada da taxa de 40% para importação de alguns produtos agrícolas brasileiros, pouco mais de três meses depois do início do tarifaço. A decisão foi publicada em ordem executiva no site da Casa Branca.

A lista inclui café, carne bovina e produtos como castanhas e frutas. A medida é válida para produtos que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro e é publicada menos de uma semana depois de outra decisão da Casa Branca ter retirado a tarifa de 10% imposta em abril a todos os países. Com as duas decisões, fica zerada a taxa para os produtos do agro brasileiro entrarem nos Estados Unidos.

A alteração também é uma boa notícia para o Espírito Santo, uma vez que os EUA são os maiores compradores das exportações de café capixaba.

Confira alguns produtos que tiveram as tarifas retiradas

Café verde

Café torrado

Carne bovina

Tomate

Cogumelos como shiitake

Côco

Castanha

Castanha de caju

Macadâmia

Banana

Abacaxi

Goiaba

Limão

Mamão

Manga

Gengibre

Óleo de coco

Cacau

Tapioca

Suco de laranja

Açaí

Na decisão, o presidente norte-americano, Donald Trump, considerou a conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 6 de outubro e também informações e recomendações adicionais recebidas por diversos funcionários.

"Após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por esses funcionários e o andamento das negociações com o Governo do Brasil, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos sujeitos à alíquota adicional de imposto", afirmou no documento.

Os produtos que entraram nos Estados Unidos depois de 13 de novembro devem ter as taxas ressarcidas, segundo o documento. "Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso de direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados ​​de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", diz o texto da ordem executiva.

Desde que as tarifas de 50% entraram em vigor em agosto, no entanto, as vendas de café despencaram, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Em outubro, a retração foi de 54,4% em relação ao ano passado.

Para Marcos Antonio Matos, diretor-geral do Cecafé, a decisão permite que o Brasil recupere o espaço perdido nesses meses. "Os próprios torrefadores [americanos] lutaram e muito pela reconquista da isonomia para os cafés brasileiros. A gente está agora em pé de igualdade, é o que a gente sempre quis", afirmou.

Com informações da Agência Folhapress

