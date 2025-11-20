EUA retiram tarifas de 40% sobre café e outros produtos do agro

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:29
Os Estados Unidos anunciaram, no começo da noite desta quinta-feira (20), a retirada da taxa de 40% para importação de alguns produtos agrícolas brasileiros, pouco mais de três meses depois do início do tarifaço. A decisão foi publicada em ordem executiva no site da Casa Branca.
A lista inclui café, carne bovina e produtos como castanhas e frutas. A medida é válida para produtos que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro e é publicada menos de uma semana depois de outra decisão da Casa Branca ter retirado a tarifa de 10% imposta em abril a todos os países. Com as duas decisões, fica zerada a taxa para os produtos do agro brasileiro entrarem nos Estados Unidos.
A alteração também é uma boa notícia para o Espírito Santo, uma vez que os EUA são os maiores compradores das exportações de café capixaba.
Na decisão, o presidente norte-americano, Donald Trump, considerou a conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 6 de outubro e também informações e recomendações adicionais recebidas por diversos funcionários.
"Após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por esses funcionários e o andamento das negociações com o Governo do Brasil, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos sujeitos à alíquota adicional de imposto", afirmou no documento.
Os produtos que entraram nos Estados Unidos depois de 13 de novembro devem ter as taxas ressarcidas, segundo o documento. "Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso de direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", diz o texto da ordem executiva.
Desde que as tarifas de 50% entraram em vigor em agosto, no entanto, as vendas de café despencaram, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Em outubro, a retração foi de 54,4% em relação ao ano passado.
Para Marcos Antonio Matos, diretor-geral do Cecafé, a decisão permite que o Brasil recupere o espaço perdido nesses meses. "Os próprios torrefadores [americanos] lutaram e muito pela reconquista da isonomia para os cafés brasileiros. A gente está agora em pé de igualdade, é o que a gente sempre quis", afirmou.
