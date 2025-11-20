Home
EUA retiram tarifas de 40% sobre café e outros produtos do agro

Alteração é uma boa notícia para o Espírito Santo, uma vez que os EUA são os maiores compradores das exportações de café capixaba

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:29

Conforme o grão do café avança no processo de maturação, a cor dele vai mudando de verde para vermelho, passando um estágio amarelado
Produção de café no Espírito Santo: taxação retirada pelos Estados Unidos Crédito: Divulgação | Fazenda Camocim

Os Estados Unidos anunciaram, no começo da noite desta quinta-feira (20), a retirada da taxa de 40% para importação de alguns produtos agrícolas brasileiros, pouco mais de três meses depois do início do tarifaço. A decisão foi publicada em ordem executiva no site da Casa Branca. 

Alteração é uma boa notícia para o Espírito Santo, uma vez que os EUA são os maiores compradores das exportações de café capixaba

EUA retiram tarifas de 40% sobre café e outros produtos do agro

A lista inclui café, carne bovina e produtos como castanhas e frutas. A medida é válida para produtos que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro e é publicada menos de uma semana depois de outra decisão da Casa Branca ter retirado a tarifa de 10% imposta em abril a todos os países. Com as duas decisões, fica zerada a taxa para os produtos do agro brasileiro entrarem nos Estados Unidos.

A alteração também é uma boa notícia para o Espírito Santo, uma vez que os EUA são os maiores compradores das exportações de café capixaba.

  • Confira alguns produtos que tiveram as tarifas retiradas
  • Café verde
  • Café torrado
  • Carne bovina
  • Tomate
  • Cogumelos como shiitake
  • Côco
  • Castanha
  • Castanha de caju
  • Macadâmia
  • Banana
  • Abacaxi
  • Goiaba
  • Limão
  • Mamão
  • Manga
  • Gengibre
  • Óleo de coco
  • Cacau
  • Tapioca
  • Suco de laranja
  • Açaí

Na decisão, o presidente norte-americano, Donald Trump, considerou a conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 6 de outubro e também  informações e recomendações adicionais recebidas por diversos funcionários.

"Após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por esses funcionários e o andamento das negociações com o Governo do Brasil, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar o escopo dos produtos sujeitos à alíquota adicional de imposto", afirmou no documento.

Os produtos que entraram nos Estados Unidos depois de 13 de novembro devem ter as taxas ressarcidas, segundo o documento. "Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso de direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados ​​de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", diz o texto da ordem executiva.

Desde que as tarifas de 50% entraram em vigor em agosto, no entanto, as vendas de café despencaram, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil). Em outubro, a retração foi de 54,4% em relação ao ano passado.

Para Marcos Antonio Matos, diretor-geral do Cecafé, a decisão permite que o Brasil recupere o espaço perdido nesses meses. "Os próprios torrefadores [americanos] lutaram e muito pela reconquista da isonomia para os cafés brasileiros. A gente está agora em pé de igualdade, é o que a gente sempre quis", afirmou.

Com informações da Agência Folhapress

