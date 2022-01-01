Chutou o balde? Saiba como fazer para recuperar o ritmo e começar 2022

Uma dica nesse momento de recomeço é criar novos objetivos na atividade física, o que vai ajudar a manter-se focado Crédito: Freepik

Mais um ano começando. E, se você saiu da linha nas duas últimas semanas, nada de sofrer. Não tem problema nenhum se deliciar com uma sobremesa ou com aqueles pratos deliciosos dos encontros de família.

E se você exagerou, esse é o momento de recuperar o ritmo para começar 2022. Invista na alimentação saudável, no exercício físico e numa boa noite de sono, que não tem erro.

A nutricionista Catiene Chieppe explica que, uma forma de voltar para a alimentação saudável nesse início de ano, é fazer o básico. "Dar preferência a comida de verdade. Frutas, legumes, verduras, carnes magras. Apostar em pratos coloridos e manter-se ativo, nem que seja uma caminhada. E estar sempre com uma garrafa de água nas mãos, mantendo a hidratação durante todo o dia", diz.

A água é responsável pelo controle de várias funções vitais do corpo. Manter a hidratação do corpo, com a ingestão da bebida nas quantidades adequadas, é indispensável para combater a retenção de líquidos, pois ajuda a eliminar as toxinas através da urina e garante o melhor funcionamento dos rins.

"Um corpo hidratado também influencia no aspecto saudável da pele, cabelos e unhas além de melhorar a celulite. Melhora da função intestinal: beber mais água e comer mais fibras é o melhor remédio para a constipação. A água lubrifica as paredes do intestino, ajudando no trânsito e na regulação", explica Catiene Chieppe.

SEM PULAR REFEIÇÃO

Investir na alimentação saudável também é fundamental para voltar ao ritmo. Alimentos integrais, frutas, legumes, proteínas magras e sementes devem estar no topo da lista. Assim como também é necessário reduzir os industrializados como biscoitos, refrigerantes e embutidos.

"É através de uma alimentação saudável e balanceada que nosso corpo tem acesso a vitaminas e minerais, além da melhora da imunidade, energia e disposição para realizar as atividades diárias"

E nada da história de pular refeições com objetivo de emagrecer. Isso pode prejudicar a sua saúde. "Um jejum prolongado aumenta a produção de insulina do organismo, provocando hipoglicemia (falta de açúcar no sangue). Com isso vem a sensação de desmaio, fraqueza e mal-estar. Realizar pequenas refeições leves ao longo do dia é mais indicado. Mas tudo é questão de individualidade, por isso a importância de manter um acompanhamento nutricional", diz a nutricionista.

SE EXERCITE

Voltar se exercitar também é recomendado para quem quer retornar ao ritmo que estava em 2021. O educador físico Francis de Carvalho, da Wellness, conta ser comprovado que parar de treinar por mais de 10 dias provoca efeitos sobre o nosso condicionamento físico, composição corporal e até mesmo no metabolismo.

"É importante ressaltar que o recomeço deve ser de forma gradual, reduzindo o volume e intensidade da atividade física para evitar riscos à saúde. O ideal é não parar a prática da atividade física, manter-se ativo mesmo no período de festas de final ano, para não perdermos o resultado que construímos durante o ano".

Para quem não consegue fazer o treino habitual, o indicado é realizar séries mais curtas e mais intensas duas vezes na semana, para que o metabolismo continue acelerado, gastando assim as calorias dos excessos das festas de final de ano.

"O retorno deve ser de forma moderada e gradual, não adianta ir com pressa, achando que vai recuperar o resultado de forma instantânea. Nosso corpo não entende dessa forma, então o ideal é recomeçar com moderação, reduzindo as cargas e o volume de treino", conta Francis de Carvalho.

"Um dos grandes erros é querer voltar a treinar na mesma intensidade que estava praticando antes das festas de final de ano, colocando assim sua saúde em risco, podendo adquirir lesões articulares, fortes dores musculares, e até mesmo levando seu organismo a riscos mais graves."

Outra dica nesse momento de recomeço é criar novos objetivos, o que vai ajudar a manter-se focado. Porém, é importante definir uma meta realista. "Quando retomamos aos treinos é normal aquela empolgação. Mas é preciso calma e estabelecer uma meta palpável. Além da ansiedade que uma meta desafiadora provoca, o risco de lesões e frustração são grandes. Ter uma meta clara é fundamental para orientar os treinos e também para motivar", conta o educador físico.

DURMA BEM

Após dias de festas e comemorações, voltar a dormir bem também é extremamente importante, já que, neste período, mudamos a nossa rotina de sono, e isso pode alterar o funcionamento do nosso metabolismo.