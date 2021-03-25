5 dicas para manter a motivação e praticar exercícios físicos em casa

Compita com um amigo ou pessoas em sua casa para adicionar um elemento para motivá-lo

Não subestime o poder da música. Ela é um intensificador de humor incrível e também pode pressioná-lo mais enquanto você está se exercitando. “Músicas animadas e de ritmo rápido e canções com letras inspiradoras podem realmente ajudar a motivá-lo e colocá-lo com disposição para fazer exercícios. Atualizar sua lista de reprodução com frequência e adicionar novas músicas também pode motivá-lo para o treino”, destaca.

É realmente fácil entrar na rotina de repetir o mesmo treino indefinidamente, mas isso pode se tornar extremamente tedioso. “Para superar a monotonia, experimente mudar seu regime de exercícios para incluir treinos diferentes, o que não apenas eliminará o tédio, mas manterá seu corpo adivinhando e acelerando os resultados”, explica.

Um treino curto, como uma corrida ou uma sessão de HIIT de 15 minutos, pode ser uma das melhores maneiras de começar o dia. Não só aumenta a produtividade e libera endorfinas, como também pode impulsionar o metabolismo para o dia seguinte. “Praticar exercícios pela manhã também ajuda a eliminar desculpas; simplesmente levantar e fazer tudo antes de ter tempo de se convencer do contrário é uma ótima maneira de ajustar a forma ao seu dia, não importa o quão ocupado você esteja”, aconselha Okorocha.

Definir metas realistas e recompensar a si mesmo por suas pequenas vitórias pode motivá-lo a continuar. “Não há mal nenhum em definir uma grande meta, mas divida-a em metas menores para que você possa comemorar suas conquistas e progresso com frequência”, destaca.