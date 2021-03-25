5 dicas para manter a motivação e praticar exercícios físicos em casa

As novas medidas restritivas contra a Covid-19, com o intuito de intensificar o isolamento social, evitam que as pessoas saiam de casa, e as rotinas de trabalho, lazer e prática de atividades físicas são afetadas. Por isso, mais do que nunca, é um momento crucial para preocupar-se com a própria saúde física e mental, colocando em prática o autocuidado.
Fazer exercícios físicos regularmente é um hábito saudável que pode trazer benefícios por toda a vida. Em momentos desafiadores como esse, é importante manter o ritmo de treinamento durante o período em casa. “Ganhar condicionamento demora, mas perdê-lo é muito mais rápido. Ao parar de se exercitar, é preciso muito mais esforço para voltar à forma”, explica Emeka Okorocha, embaixador do Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial. “Além disso, cultivar hábitos saudáveis é uma das formas de melhorar o sistema imunológico”, completa.
Para ajudar a tornar a prática de exercícios uma rotina durante esse período, Okorocha listou cinco estratégias que podem ser adotadas quando há pouca motivação para treinar.
Compita com um amigo ou pessoas em sua casa para adicionar um elemento para motivá-lo
Não subestime o poder da música. Ela é um intensificador de humor incrível e também pode pressioná-lo mais enquanto você está se exercitando. “Músicas animadas e de ritmo rápido e canções com letras inspiradoras podem realmente ajudar a motivá-lo e colocá-lo com disposição para fazer exercícios. Atualizar sua lista de reprodução com frequência e adicionar novas músicas também pode motivá-lo para o treino”, destaca.
É realmente fácil entrar na rotina de repetir o mesmo treino indefinidamente, mas isso pode se tornar extremamente tedioso. “Para superar a monotonia, experimente mudar seu regime de exercícios para incluir treinos diferentes, o que não apenas eliminará o tédio, mas manterá seu corpo adivinhando e acelerando os resultados”, explica.
Um treino curto, como uma corrida ou uma sessão de HIIT de 15 minutos, pode ser uma das melhores maneiras de começar o dia. Não só aumenta a produtividade e libera endorfinas, como também pode impulsionar o metabolismo para o dia seguinte. “Praticar exercícios pela manhã também ajuda a eliminar desculpas; simplesmente levantar e fazer tudo antes de ter tempo de se convencer do contrário é uma ótima maneira de ajustar a forma ao seu dia, não importa o quão ocupado você esteja”, aconselha Okorocha.
Definir metas realistas e recompensar a si mesmo por suas pequenas vitórias pode motivá-lo a continuar. “Não há mal nenhum em definir uma grande meta, mas divida-a em metas menores para que você possa comemorar suas conquistas e progresso com frequência”, destaca.
Um aspecto subestimado de malhar é ter companhia ao fazê-lo. “Pedir a um amigo para me acompanhar em um treino (virtualmente, é claro) pode ser o impulso que preciso. Os amigos não só podem motivá-lo a trabalhar melhor, com mais empenho e inteligência, mas também podem forçá-lo a entrar na rotina. Os amigos também podem trazer novas ideias, tornar os exercícios mais divertidos e motivá-lo a continuar o bom trabalho”, finaliza.