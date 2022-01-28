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Luciano, primeiro eliminado do "BBB 22", testa positivo para Covid-19

Anúncio foi feito por apresentadora Ana Clara durante o "Fora da Casa 'BBB'"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 10:41

O Ex-
O Ex-"BBB" Luciano Crédito: João Cotta
O primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 22" está com o novo coronavírus. A informação foi dada pela apresentadora Ana Clara, durante a transmissão do programa "Fora da Casa 'BBB'", que é exibido pela plataforma de streaming Globoplay e GShow.
O dançarino foi o primeiro eliminado do reality show da TV Globo na noite da terça-feira, 25, com mais de 49% de votos do público.
"Gente, olha, infelizmente, o Luciano testou positivo para Covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo e ele testou positivo, então, não pode estar presente aqui com a gente nos estúdios hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação para você", desejou Ana Clara.

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A informação também foi confirmada no Twitter do ex-"BBB". "Sim, o Lu testou positivo para Covid-19. Mas, fiquem tranquilos, está tudo bem. Ele e a namorada estão sem sintomas e agora precisarão cumprir todos os protocolos sanitários. Ao longo dos dias novos testes serão realizados. Obrigado pelas mensagens de apoio", conclui a mensagem na rede social.

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