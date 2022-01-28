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BBB 22

Tiago define Lucas ou Rodrigo como suas opções de voto no "BBB 22"

Líder da semana contou sobre expectativas para Linn
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 09:38

Tiago Abravanel mostra fotos da família a brothers
Tiago Abravanel mostra fotos da família a brothers Crédito: Globoplay/Reprodução
Líder da semana, Tiago Abravanel confidenciou a Linn que pensa em mandar direto ao Paredão ou o Lucas ou o Rodrigo. A revelação foi feita depois de a cantora dizer que por ela quem deveria ser jogado na berlinda seriam Paulo André, Maria ou Arthur Aguiar.
A confirmação da liderança do neto de Silvio Santos aconteceu na noite desta quinta-feira (27) quando aconteceu a segunda prova do líder da edição do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Em dupla, os participantes tiveram que correr para montar sanduíches gigantes. Quem fosse mais ágil e terminasse o lanche primeiro, vencia a disputa. Pedro Scooby e Tiago Abravanel se deram bem e saíram vencedores.
Os dois disputaram a segunda e última rodada com Eslovênia e Lais, Jade Picon e Lina, Arthur Aguiar e Douglas Silva.
Rodrigo, Bárbara e Eliezer ficaram de fora da prova ao serem vetados por DG, antigo líder. As outras duplas formadas que disputaram foram; Paulo André e Vinicius, Natália e Lucas, Brunna Gonçalves e Maria, Jessilane e Naiara Azevedo.
A dinâmica da semana será intensa. No sábado (29), os brothers e sisters vão fazer a prova do anjo, e no domingo (30), o segundo paredão será formado por três participantes. O anjo irá imunizar um colega, enquanto o líder indicará uma pessoa direto pro paredão.
Scooby, que está imune, também vai poder indicar alguém para o paredão, assim como o imunizado pelo anjo. A votação da casa também será diferente, e vai consistir em uma dinâmica polêmica: nove votos serão feitos no confessionário e os outros nove serão feitos em aberto, na sala. O mais votado irá para a prova de bate e volta com o indicado pelo anjo e por Scooby. Quem vencer irá escapar da berlinda.

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