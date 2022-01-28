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Crime

Chris Brown é acusado de drogar e estuprar mulher em iate

Segundo TMZ, dançarina e modelo não denunciou antes por vergonha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 13:06

O cantor Chris Brown, 32, está sendo acusado de drogar e estuprar uma dançarina e modelo dentro de um iate em dezembro de 2020. Segundo o TMZ, ela pede uma indenização de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 107 milhões pela cotação atual.
De acordo com o site, a moça não denunciou antes por vergonha. Pelo que conta no processo, o músico teria chamado a menina - que não teve idade divulgada - para o local depois de conhecê-la por meio de um aplicativo de mensagens. Ao chegar no iate, em Miami, ele ofereceu a ela uma bebida.
O rapper americano Chris Brown está sendo processado por suposto estupro após drogar mulher
O rapper americano Chris Brown está sendo processado por suposto estupro após drogar mulher Crédito: Reprodução
Porém, depois de encher o copo pela segunda vez, a moça alega ter começado a se sentir desorientada e "uma mudança repentina e inexplicável na consciência". Foi quando ela teria sido levada a um quarto. Após fechar a porta, Brown teria tirado a parte de baixo do biquíni da moça e a estuprado.
Ela afirma que se sentia "desorientada, fisicamente instável e começou a dormir" momentos antes do ato. Ela também conta que o músico teria ejaculado dentro dela e pedido no dia seguinte para que tomasse um remédio. Procurado pelo TMZ, Chris Brown não se manifestou.

POLÊMICAS

Essa não é a primeira vez que ele é acusado de estupro. Em 2019, o cantor americano foi preso em Paris sob acusação de ter estuprado uma mulher de 24 anos. A informação foi confirmada pela polícia ao jornal francês Le Parisien.
Segundo a publicação, Brown e outras duas pessoas de sua trupe, incluindo um guarda-costas, foram detidos enquanto aguardam a investigação. O americano de fato estava na capital francesa, como mostravam suas últimas postagens numa rede social.
O crime teria acontecido na noite do dia 15 de janeiro daquele ano. Brown e a vítima supostamente se conheceram numa casa noturna e ela o acompanhou, junto de outras duas mulheres, até o hotel onde ele estava hospedado.

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Foi dentro do quarto do cantor que o crime ocorreu, segundo relatou a mulher. Logo em seguida, diz, os outros dois homens que foram detidos com ele também a violentaram.
Em 2009, ele foi condenado por agredir a cantora Rihanna, sua então namorada, numa festa antes da cerimônia do Grammy.

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