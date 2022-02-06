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Talento do ES

Artista capixaba mistura meio ambiente e universo feminino em exposição no Ceará

Samira Pavesi é uma das 24 selecionadas para mostra coletiva na Universidade Federal do Ceará, aberta até o dia 25 de fevereiro
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 09:00

A artista capixaba Samira Pavesi
A artista capixaba Samira Pavesi Crédito: Instagram @samirapavesi
A capixaba Samira Pavesi é uma das 24 artistas selecionadas para a mostra coletiva que aborda, através da arte, a condição da mulher e a crise ambiental nos tempos atuais.
As duas obras de Samira, e a produção de outras artistas mulheres de vários cantos do Brasil, estão expostas no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, até 25 de fevereiro. A exposição faz parte da programação comemorativa dos 60 anos do museu.
O objetivo da coletânea é abordar, através da arte e sob o ângulo da visão da mulher, as grandes crises ambientais e a condição contemporânea do feminino. As participantes selecionadas apresentam um conjunto original de desenhos, fotografias, instalações, pinturas, cerâmicas e objetos em diálogo com o espaço do museu.
À reportagem de "HZ", Samira contou como a infância no interior de Guarapari interfere em sua produção artística.
Quando a gente pinta, principalmente no meu processo intuitivo, uso a emoção do momento. Desde o ano passado venho estudando o que vivi quando criança. A infância na roça é o que levo para as telas. Uma fase de criança que consigo mostrar na arte, uma forma de expressão mais livre, mais ingênua. Sou do interior de Guarapari, minha infância foi toda ali
Samira explica que as obras contam com abstrato e um figurativo botânico: "Foram trabalhos que fiz em momentos diferentes e que mostram uma parte mais obscura do dia a dia. A curadora faz uma alusão aos impactos sofridos pelo meio ambiente. Obras que mostram as prisões nas quais as mulheres são inseridas."
A artista capixaba Samira Pavesi
A artista capixaba Samira Pavesi com  as duas obras expostas no Ceará Crédito: Arquivo pessoal
A artista capixaba avalia que as políticas de meio ambiente não são feitas de maneira adequada no Brasil. Acredita ainda que a sociedade tenha evoluído na luta feminista, mas há muito pela frente.
Perguntada sobre exposições no Espírito Santo, Samira guarda segredo: "Tenho uma ideia de exposição no primeiro semestre, mas ainda não posso falar muito sobre".

Obras de Samira Pavesi expostas no Ceará

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