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Humor

Mosteiro dará curso de meditação para ajudar a esquecer a fatura do cartão de janeiro

Muita gente gastou mais do que devia e agora é a vez de encarar a fatura. E o ES recebe um curso promete ajudar a alcançar a paz interior e se livrar das preocupações financeiras.

Públicado em 

16 jan 2023 às 11:03
O Parcial

Colunista

O Parcial

Monge, relaxamento, concentração, meditação
Crédito: Shutterstock
Está sofrendo com ansiedade e estresse? Sabemos que muita gente gastou mais do que devia nas festas de fim de ano e férias e agora é a vez de encarar a fatura. Assim, o Espírito Santo recebe pela primeira vez o que curso promete ajudar os capixabas a alcançar a paz interior e se livrar das preocupações financeiras. 
Os encontros serão ministrados por monges treinados e incluirão técnicas de respiração e abstração. Em sessões de grupo, os participantes poderão compartilhar suas experiências e apoiar uns aos outros e, por que não, chorar juntos, na jornada para alcançar a paz interior, evitando surtos solitários e eventuais crises de ansiedade.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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