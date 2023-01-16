Mosteiro dará curso de meditação para ajudar a esquecer a fatura do cartão de janeiro

Está sofrendo com ansiedade e estresse? Sabemos que muita gente gastou mais do que devia nas festas de fim de ano e férias e agora é a vez de encarar a fatura. Assim, o Espírito Santo recebe pela primeira vez o que curso promete ajudar os capixabas a alcançar a paz interior e se livrar das preocupações financeiras.
Os encontros serão ministrados por monges treinados e incluirão técnicas de respiração e abstração. Em sessões de grupo, os participantes poderão compartilhar suas experiências e apoiar uns aos outros e, por que não, chorar juntos, na jornada para alcançar a paz interior, evitando surtos solitários e eventuais crises de ansiedade.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.