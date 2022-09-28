Casal faz chá revelação na Pedra Azul e convidados reclamam de spoiler

Parque Estadual da Pedra Azul: monumento usado em chá de revelação e causa indignação Crédito: Palê Zuppani

Nos últimos anos, o chá revelação se tornou uma prática comum e com ideias cada vez mais absurdas entre casais que desejam revelar o sexo de seu futuro filho utilizando cores que representam "menino ou menina", de forma exagerada e chamativa.

E assim foi, ao saber da gravidez, o casal Jorge e Ludmilla decidiu inovar na cafonice e usaram a Pedra Azul para revelar o sexo do bebê, atitude que não agradou seus convidados, por conter o evidente spoiler na coloração do ponto turístico das montanhas capixabas.

"Achei um absurdo terem dado spoiler de um momento tão crucial!", disse a sogra de Ludmilla, indignada.

Por outro lado, um dos convidados presentes defendeu o casal, afirmando que "pelo menos não precisaram cometer crime ambiental", uma clara referência ao caso de outro casal que "tingiu" uma cachoeira com tinta azul no Mato Grosso.