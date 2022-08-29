Capixaba desaparecido é localizado em casa esperando a fatura de agosto fechar

O capixaba Felipe da Silva estava desaparecido há cerca de sete dias, fato que acabou gerando preocupação em familiares e amigos. Segundo relato de colegas, Felipe é uma pessoa sociável, que procura sempre estar presente em encontros, o que causou mais incertezas e preocupações sobre o seu paradeiro.

Apesar do susto, o capixaba foi encontrado bem em sua própria residência. Em entrevista à nossa reportagem, Felipe disse que estava apenas esperando a fatura do seu cartão virar para pôr os pés na rua, já que hoje em dia é impossível sair de casa sem gastar no mínimo 50 reais.