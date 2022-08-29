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Humor

Capixaba desaparecido é localizado em casa esperando a fatura de agosto fechar

Sem ser visto há sete dias, familiares mostraram preocupação com o jovem, que resolveu não colocar os pés na rua até o seu cartão "virar" o mês

Públicado em 

29 ago 2022 às 12:08
O Parcial

Colunista

O Parcial

Polícia Federal chegando numa casa de fazenda na Bahia
Foto de uma operação da Polícia Federal na Bahia Crédito: Shutterstock
O capixaba Felipe da Silva estava desaparecido há cerca de sete dias, fato que acabou gerando preocupação em familiares e amigos. Segundo relato de colegas, Felipe é uma pessoa sociável, que procura sempre estar presente em encontros, o que causou mais incertezas e preocupações sobre o seu paradeiro.
Apesar do susto, o capixaba foi encontrado bem em sua própria residência. Em entrevista à nossa reportagem, Felipe disse que estava apenas esperando a fatura do seu cartão virar para pôr os pés na rua, já que hoje em dia é impossível sair de casa sem gastar no mínimo 50 reais.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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