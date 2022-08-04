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Humor

'Adoro passar o fim de semana lá', diz Frente Fria sobre o ES

Em entrevista exclusiva, ela disse que ama o estado e só consegue passar por aqui poucas vezes

Públicado em 

04 ago 2022 às 13:46
O Parcial

Colunista

O Parcial

Nuvens carregadas indicam chuva em Vitória
Nuvens carregadas indicam chuva em Vitória Crédito: Larissa Bassini Loose/Arquivo AG
Mais um sábado se aproxima e, com ele, a nossa querida e amada Frente Fria. Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno climático chega ao Espírito Santo no próximo sábado (6).
Em entrevista exclusiva, ela disse que ama o estado, mas devido sua rotina agitada, só consegue passar por aqui às vezes, priorizando aos fins de semana, dias em que ela costuma estar de folga do restante do país.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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