'Adoro passar o fim de semana lá', diz Frente Fria sobre o ES

Mais um sábado se aproxima e, com ele, a nossa querida e amada Frente Fria. Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno climático chega ao Espírito Santo no próximo sábado (6).
Em entrevista exclusiva, ela disse que ama o estado, mas devido sua rotina agitada, só consegue passar por aqui às vezes, priorizando aos fins de semana, dias em que ela costuma estar de folga do restante do país.
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