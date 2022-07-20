Falar que está com saudade do Verão dará cadeia em Cachoeiro e Colatina

Está em vigor, até 21 de dezembro, a "Lei Tá Maluco?", que determina a pena de reclusão, de 5 a 8 anos, e a suspensão da cidadania capixaba para o morador ou turista que expressar ou induzir saudade, nostalgia ou lembranças do verão.
A norma já está valendo nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, mas devido à pressão popular, segue também em aprovação nas câmaras municipais da Grande Vitória e de cidades que fazem fronteira com Minas Gerais.
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