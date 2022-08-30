Projeto de lei pode exigir desfibrilador em supermercados no ES

Suor, falta de ar, náuseas, vômito, tontura… Quem é brasileiro sabe, a cada ida ao mercado, um novo susto com as mudanças repentinas dos preços.
Pensando nisso, já está em estudo o projeto de lei "Choque de Realidade", que tem como objetivo prevenir os falecimentos por infarto e desgosto nos corredores de supermercados e estabelecimentos comerciais.
"O importante é focar na segurança e bem estar de todos os clientes, por mais que para isso tenhamos que tomar medidas cada vez mais drásticas, devido ao cenário econômico", afirma Silvio da Silva, idealizador do projeto.
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