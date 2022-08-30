Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Humor

Projeto de lei pode exigir desfibrilador em supermercados no ES

Projeto "Choque de Realidade" tem como objetivo prevenir os falecimentos por infarto e desgosto nos corredores com as mudanças repentinas dos preços

Públicado em 

30 ago 2022 às 12:31
O Parcial

Colunista

O Parcial

Desfibrilador
Desfibrilador Crédito: Shutterstock
Suor, falta de ar, náuseas, vômito, tontura… Quem é brasileiro sabe, a cada ida ao mercado, um novo susto com as mudanças repentinas dos preços.
Pensando nisso, já está em estudo o projeto de lei "Choque de Realidade", que tem como objetivo prevenir os falecimentos por infarto e desgosto nos corredores de supermercados e estabelecimentos comerciais.
"O importante é focar na segurança e bem estar de todos os clientes, por mais que para isso tenhamos que tomar medidas cada vez mais drásticas, devido ao cenário econômico", afirma Silvio da Silva, idealizador do projeto.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Capixaba desaparecido é localizado em casa esperando a fatura de agosto fechar

'Adoro passar o fim de semana lá', diz Frente Fria sobre o ES

Falar que está com saudade do Verão dará cadeia em Cachoeiro e Colatina

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Economia Humor Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados