Neblina aparece e pela 1ª vez capixaba tenta enxergar algo além de seu próprio nariz

Uma neblina aleatória causou curiosidade e alvoroço nesta quinta-feira em diversos pontos da Grande Vitória. "Eu não consigo ver meus pés!", exclamou um pedestre, batendo em uma placa de sinalização como se fosse uma bola de tênis.
No outro lado da rua, um ônibus tentou virar uma esquina e acabou colidindo com um poste de luz. "Isso é loucura!", exclamou o motorista, enquanto batia na testa como se estivesse tentando espantar a neblina do próprio rosto.
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