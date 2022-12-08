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Humor

Neblina aparece e pela 1ª vez capixaba tenta enxergar algo além de seu próprio nariz

Uma neblina aleatória causou curiosidade e alvoroço nesta quinta-feira (8) em diversos pontos da Grande Vitória

Públicado em 

08 dez 2022 às 17:20
O Parcial

Colunista

O Parcial

Neblina toma conta de Vila Velha nesta quinta-feira (8)
Neblina toma conta de Vila Velha nesta quinta-feira (8) Crédito: Internauta de A Gazeta
Uma neblina aleatória causou curiosidade e alvoroço nesta quinta-feira em diversos pontos da Grande Vitória. "Eu não consigo ver meus pés!", exclamou um pedestre, batendo em uma placa de sinalização como se fosse uma bola de tênis.
No outro lado da rua, um ônibus tentou virar uma esquina e acabou colidindo com um poste de luz. "Isso é loucura!", exclamou o motorista, enquanto batia na testa como se estivesse tentando espantar a neblina do próprio rosto.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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