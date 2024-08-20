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Viúva de Claudinho, da dupla com Buchecha, processa cemitério por mover restos mortais do cantor

Vanessa Alves pede indenização de mais de R$ 1 milhão; OUTRO LADO: Administradora diz que irá responder nos autos da ação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 14:01

Vanessa Lopes aparece em foto com Claudinho antes da morte do cantor, da dupla com Buchecha
Vanessa Lopes aparece em foto com Claudinho antes da morte do cantor, da dupla com Buchecha Crédito: Reprodução/Insagram
A viúva de Claudinho, da dupla com Buchecha, Vanessa Alves Ferreira, entrou na Justiça após descobrir que os restos mortais do cantor foram removidos do jazigo perpétuo no cemitério do Carmo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, e transferidos para o ossário geral. Ela descobriu a mudança através de uma fã que visitou o novo túmulo do intérprete de "Só Love".
Claudinho morreu em um acidente de carro em julho de 2002 e o jazigo perpétuo havia sido adquirido pela gravadora Universal Music. Os documentos estavam registrados em nome de Vanessa, que alega não ter sido informada sobre a mudança nem de uma suposta venda para outra família em 2021.
Ela pede que a ordem religiosa, Venerável Arquiepiscopal Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte Carmo, responsável pelo cemitério, pague R$ 1 milhão em danos morais e R$ 127 mil em danos materiais. Além disso, Vanessa pede que os restos mortais de Claudinho sejam devolvidos ao jazigo da família.
Vanessa comentou ainda não ter autorizado a retirada dos restos mortais de Claudinho e de outros parente que estavam no locala. Ela pediu gratuidade no processo depois de apresentar vários documentos comprovando sua situação financeira, já que o inventário de bens deixados pelo cantor segue em trâmite em uma vara cível.
A Justiça autorizou a gratuidade no processo, que segue tramitando na 1ª Vara Cível Regional da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
A Folha de S.Paulo procurou a assessoria da Venerável Arquiepiscopal Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte Carmo, responsável pelo cemitério: "Informamos que a Venerável Ordem do Carmo não foi citada e se manifestará somente nos autos".
A trajetória de Claudinho Buchecha foi contada no filme "Nosso Sonho", lançado em setembro de 2023 com Lucas Penteado e Juan Paiva como os protagonistas.

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