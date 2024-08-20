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Televisão

Luciano Huck aceita proposta da Globo e antecipa renovação de contrato com emissora

Apresentador e TV estão satisfeitos com resultados nas tardes de domingo desde 2021 e querem evitar especulações sobre candidatura em 2026
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 13:36

Luciano Huck: apresentador aceita proposta da Globo e antecipa sua renovação de contrato
Luciano Huck: apresentador aceita proposta da Globo e antecipa sua renovação de contrato Crédito: Lucas Teixeira/Globo
À frente do Domingão desde 2021, Luciano Huck aceitou proposta da Globo e vai antecipar a renovação de seu contrato com a emissora. O atual vínculo só terminaria ao fim de 2025.
Como a Folha de S.Paulo havia antecipado em junho, a iniciativa partiu da emissora, através de Amauri Soares, diretor-geral da TV e Estúdios Globo. O executivo está satisfeito com os resultados de audiência, faturamento e repercussão que Huck tem alcançado aos domingos.
Além disso, Globo e Luciano Huck querem evitar qualquer tipo de especulação em relação a uma possível candidatura à presidência nas eleições de 2026. Tais boatos, na visão de ambas as partes, prejudica negociações publicitárias.
Mesmo envolvido com a política nacional nos bastidores, Luciano Huck não deu qualquer indício de que possa vir a se candidatar à Presidência da República no pleito de 2026.
O novo vínculo do apresentador, segundo apurou a reportagem, deve ser estendido em três anos. Ou seja, seu contrato que terminaria ao fim de 2025, irá até o final de 2028. Falta apenas a sua assinatura, o que ocorrerá nos próximos dias.
Luciano Huck assumiu o Domingão com Huck em setembro de 2021, ao substituir Faustão, que deixou de trabalhar na Globo naquela ocasião. Após um início sob críticas, ele conseguiu conquistar o público e fez sua atração ser aceita pelos "órfãos" de Fausto.
Seu desempenho é positivo comercialmente e nos números a tal ponto que, desde abril, o Domingão passou a ser exibido em duas partes: uma antes da transmissão do futebol, a partir das 14h30, e a segunda, que começa às 18h, logo após a partida exibida.
Luciano Huck está na Globo desde 2000. Por 21 anos, ele comandou o Caldeirão nas tardes de sábado. Hoje, o programa é comandado por Marcos Mion.

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