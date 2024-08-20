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Com Covid-19, William Bonner surge 'envelhecido' e atualiza estado de saúde

'Me sentindo bem melhor', escreveu jornalista, brincando com seguidores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 08:53

William Bonner usa filtro de aplicativo e surge com aparência mais envelhecida em rede social
William Bonner usa filtro de aplicativo e surge com aparência mais envelhecida em rede social Crédito: William Bonner no Instagram
William Bonner tranquilizou os fãs e telespectadores do Jornal Nacional ao atualizar seu estado de saúde nesta segunda-feira (19). O âncora foi diagnosticado com Covid-19 na última semana e está afastado do telejornal.
O jornalista brincou com os seguidores ao publicar uma foto em que aparece com a aparência envelhecida, com rugas e cabelos bem brancos, com a ajuda de um filtro. Ao contrário do que se poderia concluir com o registro do "senhor", ele disse estar bem.
"Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor", escreveu Bonner na legenda. Nos comentários, os seguidores se divertiram. "Há quantos dias não aparece no JN? Faz 84 anos", brincou um deles. "Você é assim sem o filtro do JN?", comentou mais uma.
Após Bonner ter sido diagnosticado, César Tralli foi designado para substituirá o colega durante o período de isolamento. Renata Vasconcellos, que divide a bancada com o jornalisra, testou negativo e segue apresentando o JN normalmente.

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