Morre o criador do boneco Louro José, personagem parceiro de Ana Maria Braga

Eberson Taborda, bonequeiro e criador do Louro José Crédito: Reprodução

Conhecido pela criação do boneco de Louro José, Eberson Taborda morreu, aos 56 anos, na manhã dessa segunda-feira (19). O anúncio foi feito por Ana Maria Braga, durante o encerramento do "Mais Você" desta segunda-feira (19).

"Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática aqui pra gente: o Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem, o primeiro boneco do Louro", compartilhou a apresentadora.

"Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos para mulher dele, Tataba, e família toda", ainda acrescentou ela.

Além do companheiro emblemático de Ana Maria, Eberson também ajudou a idealizar o Louro Mané, substituto de Louro José após a morte de seu intérprete, Tom Veiga, que faleceu em 2020.