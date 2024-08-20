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Televisão

Morre o criador do boneco Louro José, personagem parceiro de Ana Maria Braga

Amigo da apresentadora, Eberson Taborda também ajudou na criação do Louro Mané e a popularizar o programa Mais Você
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 08:57

Eberson Taborda, bonequeiro e criador do Louro José
Eberson Taborda, bonequeiro e criador do Louro José Crédito: Reprodução
Conhecido pela criação do boneco de Louro José, Eberson Taborda morreu, aos 56 anos, na manhã dessa segunda-feira (19). O anúncio foi feito por Ana Maria Braga, durante o encerramento do "Mais Você" desta segunda-feira (19).
"Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática aqui pra gente: o Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem, o primeiro boneco do Louro", compartilhou a apresentadora.
"Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos para mulher dele, Tataba, e família toda", ainda acrescentou ela.
Além do companheiro emblemático de Ana Maria, Eberson também ajudou a idealizar o Louro Mané, substituto de Louro José após a morte de seu intérprete, Tom Veiga, que faleceu em 2020.
O velório e o sepultamento de Eberson serão realizados em nesta segunda-feira (19), em um cemitério de Santo André.

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