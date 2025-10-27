Natal no ES

Chegada do Papai Noel: veja programação dos shoppings da Grande Vitória

Temporada de Natal inicia com cortejos, espetáculos e espaços temáticos em toda a região. Confira as datas e onde encontrar o Bom Velhinho

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:16

O Shopping Moxuara terá o tema “Natal para Todos” Crédito: Pedro Oliver

A temporada de Natal vai começar nos shoppings da Grande Vitória! E, junto com ela, as decorações, os eventos e ele: o Papai Noel. Enquanto um shopping de Vila Velha recebe o bom velhinho ainda em outubro, outros centros de compras terão chegadas ao longo de novembro, com cortejos, espetáculos, espaços temáticos e ações solidárias.

Boulevard Shopping Vila Velha

Dando o pontapé inicial, o Boulevard Shopping Vila Velha abre a temporada nesta sexta-feira (31), com desfile, fanfarra e recepção do Papai Noel na entrada C, às 19h30. A decoração temática “Fábrica de Brinquedos” espalha cenários pelo mall e concentra as fotos com o Noel em um espaço pensado para famílias - incluindo soldadinhos de chumbo, oficina de cartinhas, trenzinho escorrega e casa do Noel.

Para quem gosta de música, as cantatas de Natal tomam a praça de alimentação entre 3 de novembro a 20 de dezembro, sempre com entrada gratuita. Chegue com antecedência nos fins de semana para filas mais curtas no momento das fotos.

Shopping Praia da Costa

Já a partir do dia 1º de novembro, o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, aposta em uma experiência instagramável que também homenageia Vila Velha, no “Natal dos Balões”. O destaque é o voo de balão em realidade virtual (pago), narrado pelo próprio Noel, que sobrevoa cartões-postais como o Convento da Penha e o Morro do Moreno.

A árvore de 12 metros com túnel de luz abre caminho para o balão-trono e um circuito de cenários. Para os pequenos, haverá carrossel de balões e xícaras “gira-gira”. Após a chegada, programada para às 16h, o Noel inicia a temporada de fotos. A programação conta ainda com o espetáculo “Voando para o Natal”.

Shopping Mestre Álvaro

No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o “Natal Musical” promete transformar o Piso L3 em palco, com cortejo, teatro e chegada do Papai Noel. A cenografia interativa inclui escada-piano sonora, árvore master e árvore que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente”.

Os shopping da Grande Vitória terão uma programação completa de Natal Crédito: Pedro Oliver

Há ainda brinquedos montessorianos acessíveis e trono pet, para fotos com toda a família. A proposta privilegia inclusão e participação: dá para brincar, ouvir e registrar sem custo de entrada. A programação começa no dia 1º de novembro, às 16h, no encontro com personagens, segue às 17h, com cortejo, às 18h terá o espetáculo “A Harmonia do Natal”, finalizando às 18h30, com chegada do Papai Noel. O evento é gratuito.

Shopping Moxuara

Com o tema “Natal para Todos”, o Shopping Moxuara aposta em acessibilidade do começo ao fim: trono adaptado, balanço inclusivo, textos em braile e intérprete de Libras semanalmente no espaço do Noel. A programação começa no dia 7 de novembro, às 18h30, e segue até às 20h, com queima de fogos e chegada do Papai Noel.

Na abertura, a chegada é precedida por coral, cortejo e queima de fogos. A decoração traz árvore de 13 metros e tobogã de 6 metros, compondo um circuito gratuito para passear com crianças e pessoas idosas com conforto. Para participar das ações especiais, é recomendado o cadastro no Sá App.

Shopping Montserrat

No Shopping Montserrat, na Serra, o tema natalino será “Estação Montserrat – De onde partem os sonhos e momentos especiais”. Neste ano, a narrativa será de uma viagem: famílias cadastradas pelo Sá App embarcam no carretão do Natal a partir da pracinha de Colina até o shopping.

No desembarque, personagens e fanfarra conduzem o cortejo do Noel, que ainda dá uma volta de trenzinho antes de seguir para o trono. A decoração inclui árvore de 8 m e uma grande estação temática, com cantinhos para fotos e encontros ao longo da temporada. Tudo isso acontece gratuitamente no dia 8 de novembro, das 15h às 19h.

Shopping Vitória

O Shopping Vitória fará a abertura da temporada com a orquestra Allegretto, clarinada e personagens na Praça Central, às 18h. Depois da chegada, o trono do Papai Noel funcionará até o dia 24 de dezembro. Haverá ainda o parque do Noel (trenó, renas, barraquinhas e árvore de 13,5 metros), presépio em tamanho real e ações solidárias.

Ações solidárias também fazem parte da programação, como o trenó solidário, em que a bilheteria será revertida para a Amaes, e o Papai Noel dos Correios, entre os dias 6 de novembro e 3 de dezembro. Para compras de fim de ano, os corredores e a área externa também recebem iluminação temática.

Shopping Vila Velha

Por fim, a chegada do Papai Noel no Shopping Vila Velha acontece no dia 9 de novembro, na área externa (entrada Luciano das Neves), com parada narrada ao vivo e cortejo até o trono. No mesmo dia, a decoração inaugura na Praça Central (L1) e passa a operar diariamente, com atrações para diferentes idades.

A programação no domingo (9) começa com a chegada do Papai Noel. Das 14h às 15h, ele interage com o público pelos corredores do shopping. Às 15h30, acontece a parada de Natal, às 16h10, o Bom Velhinho faz a chegada oficial e, das 16h20 às 16h50, segue em interação antes de ir para o trono.

Chegada do Papai Noel agita shoppings de Vila Velha neste mês Crédito: João Lima/RC Films

A partir das 17h, a decoração de Natal é inaugurada, com fotos com o Papai Noel (gratuitas e pagas) e atrações como chapéu mexicano (pago), casa dos ursos, escorregador, rema-rema e diversos cenários instagramáveis para registros em família.

Importante: eventos sinalizados como gratuitos podem exigir cadastro prévio nos aplicativos dos shoppings; políticas de fotos com o Papai Noel variam por local (gratuitas e/ou pagas).

