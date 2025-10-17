Streaming

5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

Confira opções para quem quer relaxar, rir, chorar e se envolver com histórias marcantes

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:38

Entre amores improváveis e reviravoltas intensas, os doramas conquistam quem busca boas histórias Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

As séries coreanas conquistaram o público brasileiro — e não é difícil entender o motivo. Entre romances intensos, tramas cheias de reviravoltas e personagens que parecem saídos de um livro, essas produções sabem equilibrar emoção e leveza como poucas. Para quem quer relaxar, rir, chorar e se envolver com histórias marcantes, maratonar um bom dorama no fim de semana é uma ótima opção.

A seguir, confira 5 séries coreanas para maratonar no fim de semana!

1. Rainha das Lágrimas

Na série “Rainha das Lágrimas”, um casal poderoso enfrenta crises que colocam o amor à prova Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em “Rainha das Lágrimas”, Baek Hyun-woo e Hong Hae-in vivem um casamento à beira do colapso, pressionados pela rotina e pelas disputas que envolvem o poderoso império da família dela. Ele é diretor de uma rede de supermercados; ela, herdeira de um conglomerado de lojas de luxo. Quando uma crise coloca tudo em risco, o casal precisa encarar mágoas antigas e redescobrir o que os uniu no passado.

A história acompanha o amadurecimento dos dois em meio a jogos de poder, ciúmes e reconciliações. Kim Soo-hyun e Kim Ji-won formam o centro emocional da trama, enquanto Park Sung-hoon e Kwak Dong-yeon completam o elenco com papéis que trazem leveza e tensão nas horas certas.

Onde assistir: Netflix.

2. Alquimia das Almas

“Alquimia das Almas” acompanha a jornada de Jang Wook e Naksu, unidos por um feitiço que muda suas vidas para sempre Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em “Alquimia das Almas”, o jovem Jang Wook nasce em um dos clãs mais respeitados do reino de Daeho, mas carrega um segredo que o impede de dominar a magia . Sua vida muda quando conhece Naksu, uma guerreira lendária que, após um feitiço proibido, acaba presa no corpo de uma camponesa chamada Mu-deok. A partir desse encontro, mestre e aprendiz embarcam em uma jornada repleta de batalhas, traições e descobertas sobre quem realmente são.

Entre intrigas políticas e feitiços perigosos, a série constrói um universo de fantasia cheio de símbolos e relações complexas. Lee Jae-wook, Jung So-min e Hwang Min-hyun dão vida a personagens que crescem com o desenrolar da história, mantendo o espectador imerso até o último episódio.

Onde assistir: Netflix.

3. Tudo Bem Não Ser Normal

Na série “Tudo Bem Não Ser Normal”, um cuidador e uma escritora se ajudam a curar feridas emocionais profundas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em “Tudo Bem Não Ser Normal”, Moon Kang-tae trabalha em um hospital psiquiátrico e passa os dias cuidando do irmão mais velho, que tem transtorno do espectro autista . A rotina muda quando ele conhece Go Moon-young, uma autora de livros infantis de temperamento difícil e passado conturbado. O relacionamento entre os dois evolui aos poucos, revelando feridas profundas e mostrando como o amor pode se tornar um instrumento de cura.

Mais do que um romance, o dorama retrata o impacto das experiências emocionais e o esforço de cada personagem para aceitar as próprias vulnerabilidades. Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji e Oh Jung-se constroem um trio de interpretações intensas e autênticas, que sustentam o tom delicado, mas potente, da narrativa.

Onde assistir: Netflix.

4. Outra Senhorita Oh

Em “Outra Senhorita Oh”, coincidências improváveis aproximam duas pessoas marcadas por desencontros e segredos Crédito: Imagem: Reprodução digital | CJ ENM e Prime Video

Em “Outra Senhorita Oh”, o diretor de som Park Do-kyung tenta superar o trauma do noivado que terminou repentinamente, até conhecer uma mulher com o mesmo nome da ex-noiva. O que começa como coincidência vira uma confusão emocional, agravada por visões misteriosas do futuro que o fazem questionar o próprio destino.

A série alterna humor e melancolia ao explorar as coincidências da vida e o medo de repetir erros do passado. Seo Hyun-jin brilha como a protagonista espontânea e intensa, enquanto Eric Mun dá peso ao personagem dividido entre razão e sentimento. O resultado é uma história sobre recomeços e segundas chances.

Onde assistir: Prime Video.

5. Bate Coração

Na série “Bate Coração”, um vampiro e uma humana dividem o mesmo teto e descobrem o amor Crédito: Imagem: Reprodução digital | KBS e Prime Video

Em “Bate Coração”, Seon Woo-hyeol é um vampiro que, depois de cem anos tentando se tornar humano, perde a chance por um único dia. Sem alternativa, passa a dividir a casa com Joo In-hae, uma mulher prática e cética que administra uma pousada antiga. A convivência entre os dois é marcada por atritos e curiosidade mútua, até que a fronteira entre repulsa e carinho começa a desaparecer.

A trama combina elementos sobrenaturais e situações cotidianas para falar sobre solidão, desejo e pertencimento. Ok Taec-yeon e Won Ji-an formam uma dupla improvável, com química que faz a história oscilar entre o cômico e o emocional.

Onde assistir: Prime Video.

