Horóscopo semanal: previsões para os signos de 15 a 21 de dezembro de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada signo nos próximos dias

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:24

Ao longo da semana, a energia e a coragem estarão em alta Crédito: Imagem: Dabarti CGI | Shutterstock

O Sol em Sagitário fará conjunção com Vênus e Marte e quadratura com Saturno e Netuno, indicando que a energia vital se misturará com paixão e desejo. No processo, ocorrerão desafios envolvendo clareza e responsabilidades. Projetos pessoais poderão parecer confusos ou exigir ajustes, levando ao cansaço emocional. Logo, será importante evitar decisões impulsivas.

Mercúrio em Sagitário estará em oposição a Urano, deixando o pensamento mais acelerado e imprevisível. Surgirão ideias inovadoras, mas também tensão mental, tornando a comunicação ora brusca, ora surpreendentemente eficaz. Será um momento importante para explorar novas perspectivas, mas será fundamental revisar contratos e mensagens com atenção.

Enquanto isso, Vênus em Sagitário fará conjunção com o Sol e quadratura com Saturno , sinalizando que o coração buscará liberdade, aventura e conexões autênticas. No entanto, as responsabilidades e as restrições poderão criar tensões. Diante disso, as relações amorosas precisarão de equilíbrio entre o desejo de proximidade e o respeito aos limites alheios. Essa movimentação planetária também indica que deverá haver cuidado com os gastos impulsivos.

Por fim, Marte em Sagitário estará em conjunção com o Astro-Rei e em quadratura com Netuno, o que sugere iniciativas intensas, mas também o risco de confusões. No caso, a energia e a coragem estarão em alta. Contudo, devido ao mau direcionamento, elas poderão gerar frustrações ou dispersões. Será preciso evitar conflitos e priorizar a clareza antes de agir.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano poderá assumir o protagonismo em projetos importantes no trabalho Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Nesta semana, você desejará avançar no trabalho, assumindo o protagonismo de projetos importantes. No processo, questões emocionais poderão influenciar as suas decisões. Por isso, procure manter os pés no chão para não se iludir com promessas ou prazos, separando a intuição das idealizações.

Nos relacionamentos, você sentirá a necessidade de expressar suas opiniões, o que poderá gerar debates intensos. Por isso, busque equilibrar sensibilidade e sinceridade. Além disso, novas oportunidades surgirão na rotina, trazendo dúvidas. Para encontrar as respostas certas, direcione sua energia com clareza.

Touro

O taurino buscará expandir os horizontes, investindo em novas experiências de vida Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você buscará expandir os horizontes, investindo em novas experiências de vida. Apesar disso, poderá haver incertezas sobre o caminho certo a seguir. Ademais, questões emocionais e financeiras precisarão de bastante atenção, sobretudo quando conversas revelarem pontos sensíveis ou contradições.

No setor afetivo, haverá intensidade, o que trará tanto entusiasmo quanto a necessidade de ajustar as expectativas. Diante disso, tome cuidado com as decisões precipitadas, pois algumas situações parecerão mais promissoras do que realmente são. No trabalho e nos estudos, ideias ousadas tenderão a fluir com facilidade. Contudo, será preciso foco para não dispersar a energia.

Gêmeos

O geminiano sentirá uma mistura de atração, insegurança e vontade de compreender melhor o que realmente faz sentido para si Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você mergulhará nos relacionamentos e nos próprios desejos. Com isso, a convivência com as pessoas próximas ficará mais intensa, revelando tanto encantamento quanto a necessidade de rever acordos e expectativas. Ademais, conversas inesperadas poderão surgir, trazendo verdades que mudarão a dinâmica entre você e alguém que ama.

Ainda nesta semana, haverá uma mistura de atração, insegurança e vontade de compreender melhor o que realmente faz sentido para você. Nesse cenário, questões ligadas à intimidade, à confiança e aos recursos compartilhados precisarão de mais atenção. Evite agir de forma impulsiva, pois algumas percepções possivelmente estarão confusas.

Câncer

Conversas no trabalho possivelmente trarão surpresas ao canceriano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você sentirá uma movimentação intensa nas relações e no cotidiano. Nesse contexto, as parcerias ganharão destaque, trazendo tanto aproximações quanto necessidades de ajustes. Ademais, algumas expectativas poderão se mostrar exageradas, exigindo realismo nas decisões.

Também haverá maior sensibilidade nas questões emocionais, com momentos de encanto seguidos por dúvidas que precisarão ser acolhidas com calma. Diante desses cenários, evite assumir compromissos que não conseguirá cumprir, agindo com clareza. No trabalho, algumas conversas possivelmente trarão surpresas, exigindo flexibilidade e rapidez para reorganizar os planos.

Leão

Os desejos e as expectativas do leonino no campo emocional estarão em alta Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Um impulso intenso o(a) levará a organizar a rotina e assumir o controle de situações dispersas. Ao mesmo tempo, poderá gerar impaciência, especialmente se os outros não acompanharem seu ritmo. No campo emocional, desejos e expectativas estarão em alta, mas será importante manter os pés no chão.

Nos projetos pessoais, flexibilidade diante de mudanças inesperadas e cuidado com decisões impulsivas farão diferença. Busque ouvir antes de reagir e equilibrar entusiasmo com discernimento, pois pequenas escolhas impactarão diretamente seu bem-estar.

Virgem

O período será importante para o virginiano alinhar as emoções e o prazer com as ações práticas e as responsabilidades Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Ao longo desta semana, você desejará expressar a sua criatividade e se conectar com pessoas queridas. Inclusive, o seu entusiasmo por novas experiências tenderá a crescer. No entanto, deverá ter cuidado para não se deixar levar por expectativas ou frustrações. Será um momento importante para alinhar as emoções e o prazer com as ações práticas e as responsabilidades.

No ambiente familiar, haverá a possibilidade de mudanças, o que exigirá comunicação clara e flexibilidade. Por sua vez, as questões financeiras precisarão de atenção, evitando assim que decisões impulsivas causem arrependimentos.

Libra

A criatividade do libriano estará em destaque, atraindo mais atenção Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Um desejo intenso de cuidar do lar e fortalecer os vínculos próximos estará presente. Porém, poderá enfrentar situações que testarão a sua paciência. Ademais, conversas e trocas possivelmente trarão surpresas, pedindo que você se comunique com clareza e evite decisões impulsivas.

Ainda nesta semana, a sua criatividade se destacará, atraindo mais atenção. Ao mesmo tempo, conflitos internos entre o que deseja e o que é possível realizar se farão presentes. Logo, será importante não se iludir com promessas exageradas. Para isso, procure combinar sensibilidade com ação prática, encontrando soluções para antigos desafios e harmonizando os relacionamentos.

Escorpião

O carisma do escorpiano estará em alta, facilitando negociações e aproximações Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você terá bastante energia para se expressar e se conectar com as pessoas ao redor. Nesse cenário, inclusive, ideias e projetos poderão surgir rapidamente. Apenas tenha cuidado para não se deixar levar por expectativas irreais. Enquanto isso, as finanças e os valores pessoais precisarão de mais atenção. Procure evitar decisões precipitadas ou gastos impulsivos.

Ainda neste período, seu carisma estará em alta, facilitando negociações e aproximações. Todavia, surpresas possivelmente surgirão, exigindo adaptação, paciência, atenção e equilíbrio entre entusiasmo e discernimento. Procure se planejar com clareza para transformar intenções em resultados concretos.

Sagitário

A carisma do sagitariano estará em alta, facilitando conexões e oportunidades Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Uma energia de autovalorização e cuidado tomará conta da sua semana. Como resultado, o desejo de conquistar estabilidade material e afetiva poderá se misturar com um impulso forte de ação. Será um momento em que a sua presença e carisma estarão em alta, facilitando conexões e oportunidades.

Contudo, caso haja excesso de confiança ou impaciência, desafios possivelmente surgirão. Portanto, evite decisões precipitadas. Por fim, será possível que a comunicação gere algumas surpresas, exigindo flexibilidade e discernimento. Busque equilibrar entusiasmo com planejamento para fortalecer a segurança, aprimorar a imagem pessoal e alcançar os resultados que almeja.

Capricórnio

Para o capricorniano, momentos de introspecção serão importantes para organizar as ideias Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Um impulso forte o(a) levará a se expressar e afirmar sua personalidade. Seu charme estará em evidência, facilitando conexões e atraindo atenção. Ainda assim, poderão surgir confusões internas ou inseguranças que exigirão reflexão.

Momentos de introspecção serão importantes para organizar ideias, lidar com sentimentos ocultos e avaliar o que realmente deseja. Surpresas na rotina também poderão aparecer, exigindo paciência e flexibilidade. Nesse cenário, busque discernimento, equilibrando sua energia pessoal com os objetivos de longo prazo.

Aquário

O momento será importante para o aquariano equilibrar os desejos pessoais com as responsabilidades sociais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você buscará se conectar com grupos e expandir a sua rede de contatos. Inclusive, as suas ideias poderão ganhar mais energia nesse setor. Para melhorar, o seu carisma estará em alta, favorecendo negociações e colaborações , desde que mantenha a clareza e a paciência.

Por outro lado, possivelmente se deparará com tensões ou frustrações nos projetos coletivos, além de expectativas irreais e mal-entendidos. Será um momento importante para equilibrar os desejos pessoais com as responsabilidades sociais, encontrando soluções criativas e fortalecendo os laços. Os momentos de introspecção ajudarão no processo.

Peixes

O magnetismo do pisciano estará em alta, favorecendo novos contatos e oportunidades Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A tendência será que você deseje se destacar, especialmente no setor profissional. Seu magnetismo estará em alta, favorecendo novos contatos e oportunidades. Por outro lado, poderão surgir dúvidas, confusões e disputas de poder.

Projetos em grupo também poderão trazer desafios, sobretudo se você se sobrecarregar ou esperar resultados imediatos. Por isso, tenha paciência, evite atitudes impulsivas e mantenha o foco. Confie na sua intuição, mas use discernimento.