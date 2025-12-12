Criolo, Teto, Gamadinho, Patati Patatá e Toquinho agitam a sexta (12) no ES

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:08
Show do rapper Teto, dando um play nas férias. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.
Com Gamadinho. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: R$30, pelo lebillet.
Espetáculo de dança da Escola de Dança Monica Tenore, com coreografias de ballet clássico, jazz e contyemporâneo. Horário: 19h30. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Entrada: ingressos a venda pelo ticketcenter.
Apresentação do Coral Infantojuvenil Vale Música e Coral Juvenil Vale Música. Horário: 19h. Local: Estação Conhecimento Serra. Endereço: Av. Meridional, s/n - Cidade Continental- Setor Europa, Serra. Entrada: gratuita.
Caravana Itinerante com apresentações musicais, contação de história, teatro e ações formativas para moradores. Horário: a partir das 18h. Local: Jardim Municipal de Muqui. Endereço: R. Ciro Duarte - Conjunto BNH, Muqui. Entrada: gratuita.
Com opções gastronômicas e música. Show de Amaradzaia, Picnicdogs e Made in Bahia. Até sábado (13). Horário: a partir das 18h. Local: Praça dos Corais, Barra do Sahy. Entrada: gratuita.
Depois de rodar as principais cidades do Brasil com uma turnê de sucesso a Tour "Criolo 50" celebra os principais sucessos da carreira do cantor em Vitória. Horário: 20h. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site Zig.Tickets. Local: Arena Dom Bosco. Endereço: Rua Dom Bosco, Forte São João, Vitória.
Brasilidades e funk com Relima, Jexxca, Cris, Vini Tosta e Temponi. Horário: das 22h às 04h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.
Apresentação de um dos nomes mais respeitados do rap nacional, diretamente do Rio de Janeiro. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 35, pelo sympla.
Com Samba Jr., Maycon Sarmento e DJ GC. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
+ Isa Cruz cantando Alcione, e DJ Zappie. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 20 a partir das 19h.
Com Débora Fassarella. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com a turnê "Só tenho tempo pra ser feliz", que celebra 60 anos de sua carreira. Horário: 21h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 155, pelo site vitrine.baladapp.
Com set de funk, indie, pop e electropop, além de especial Artic Monkeys no térreo. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25, mas os 50 primeiros entram de graça.
Set com pop, funk e remixes 2000. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30, mas os 50 primeiros entram de graça.
Abertura com Madrigal, a partir das 21h, e show da banda a partir das 22h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória.
Copm Andin Soares. Horário: 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Ekaterina Bessmetnova, lançando o clipe "Contra os Ventos e as Marés". Horário: 18h. Local: Instituto Marlin Azul. Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Expresso do Samba e opções gastronômicas. Horário: 18h. Local: Mercado de Cariacica. Endereço: R. Manoel Joaquim dos Santos, 770 - Itacibá, Cariacica. Entrada: gratuita.
Espetáculo do Studio de Jazz Marlian Petrina, em uma homenagem a grandes nomes femininos da música nacional e internacional. Horário: 19h. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Entrada: a partir de R$ 30, a venda pelo telefone (27) 99248 - 5540.
Patati e Patatá Circo Show, um espetáculo que convida a família toda a entrar na brincadeira e viver de pertinho as aventuras da dupla. Quando: de 6 a 21 de dezembro — sextas às 19h30; sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 – Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: ingressos entre R$ 30 e R$ 160, disponíveis online e na bilheteria.
Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Show solo do humorista Junior Chicó, um dos principais da atualidade. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 50, pelo sympla.
Decoração de Natal com balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade de Vila Velha, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração temática de Natal que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa e brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
Decoração natalina com foco na inclusão composta por árvore de 13 metros, tobogã de seis metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Árvore de oito metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores de artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos. Programa ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: até 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 22h; aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Quando: Até 27 de fevereiro. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Quando: até 14 de dezembro. Horários: de terça a sexta, das 8h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Quando: até 4 de janeiro. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
